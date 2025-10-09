NTN24
Jueves, 09 de octubre de 2025
Régimen de Maduro

Catar estaría buscando intermediar en favor de Maduro con Trump pero el presidente estadounidense lo habría rechazado, según The New York Times

octubre 9, 2025
Por: Luis Cifuentes
Nicolás Maduro y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
El medio estadounidense reveló que el régimen de Maduro estaría buscando acercamientos con la administración de Donald Trump a través del país asiático.

En medio del incesante despliegue militar en el Caribe por parte de Estados Unidos, que amenaza al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, en las últimas horas se conoció que Catar estaría buscando intermediar en favor de Maduro con el presidente Donald Trump.

Según reveló el diario estadounidense The New York Times, Catar ha querido intermediar por Maduro ante los movimientos militares en el Caribe, en aguas cercanas a Venezuela, tras la orden de Donald Trump para combatir el narcotráfico en esa zona. No obstante, el mandatario estadounidense habría rechazado dicha labor del país asiático.

El artículo de The New York Times cita a Juan González, exdirector de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional durante la administración de Joe Biden.

Sé que Qatar se está intercambiando mensajes. Están tratando de encontrar la manera de fomentar un diálogo más estructurado o un canal extraoficial entre ambas partes, pero no han tenido mucho éxito con la administración Trump”, declaró González.

A su vez, otro funcionario de la administración actual, que habló en condición de anonimato, confirmó dicha información. “Un funcionario actual describió los esfuerzos de Qatar como un intento de mantener abiertos los canales de comunicación entre Estados Unidos y Venezuela como parte del objetivo de la pequeña nación de desempeñar un papel importante en la diplomacia global”, indica el informe del diario norteamericano.

En ese sentido, el informe señala que ni el secretario de Estado, Marco Rubio, ni Donald Trump han querido darle protagonismo a Catar específicamente en este asunto en medio del despliegue militar.

Cabe recordar que el mismo diario informó el pasado lunes que Trump pidió a su enviado especial Richard Grenell detener todo acercamiento con el régimen de Maduro.

El enviado especial de Trump había sido una de las fichas más importantes de la Administración estadounidense frente a Maduro.

