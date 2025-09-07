NTN24
Donald Trump

Trump es abucheado durante la final del US Open en los momentos en que la cámara lo captaba

septiembre 7, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Donald Trump en la final del US Open / FOTO: EFE
El mandatario estadounidense estuvo presente en la final de este Grand Slam, pero su presencia no fue bien recibida por todos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió breves abucheos el domingo por espectadores de la final del US Open de tenis entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

Cuando Alcaraz acababa de ganar el primer set por 6-2, el rostro del mandatario republicano apareció en las pantallas gigantes de la pista central de Nueva York, provocando un concierto de abucheos y algunos aplausos.

 

La final de este torneo de Grand Slam, el último de la temporada, arrancó con más de media hora de retraso debido a las medidas de seguridad adicionales para el público que se aplicaron por la visita de Trump.

La final, prevista para comenzar a las 14H00 locales (18H00 GMT), se puso en marcha finalmente a las 14H48 cuando la cancha central de Nueva York estaba ocupada por alrededor de tres cuartas partes del aforo.

En una jornada lluviosa en Nueva York, las medidas de seguridad se reforzaron sensiblemente este domingo respecto a los anteriores 14 días del evento.

