Trump está considerando ataques terrestres contra carteles de Venezuela y confirma autorización a la CIA: "Venezuela está sintiendo la presión"

Luego de que el diario estadounidense The New York Times informara que el presidente republicano Donald Trump autorizó de manera confidencial operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, y en momentos en los que la tensión aumenta en la región por el despliegue militar en el Caribe, el mandatario confirmó esta información y aseguró que está considerando acciones terrestres contra los carteles venezolanos.

Al ser consultado sobre por qué autorizó a la CIA a entrar en Venezuela, el mandatario indicó que no puede entregar información sobre esta decisión, pero reveló que lo aprobó "por dos razones, en realidad".

"Primero, han vaciado sus cárceles en Estados Unidos. Entraron por la frontera. Entraron porque teníamos una política de fronteras abiertas. Y lo hicieron a un nivel que probablemente no muchos países lo han hecho, no como Venezuela", dijo Trump desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Y agregó: "Y el otro tema de las drogas: tenemos mucha droga que entra desde Venezuela y mucha de la droga venezolana entra por mar".

Tras esto, Trump dijo que su administración tiene sobre la mesa ataques terrestres contra los cárteles venezolanos, tras una serie de ataques mortales en el mar contra presuntas embarcaciones que transportaban drogas.

VEA TAMBIÉN Gobierno de Donald Trump autorizó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, afirma The New York Times o

"Sin duda, ahora estamos considerando la tierra, porque tenemos el mar muy bien controlado", dijo a reporteros en la Casa Blanca.

Además, se le preguntó si había dado autoridad a la CIA para "eliminar" a Maduro, a lo que Trump respondió: "Es una pregunta ridícula. En realidad no es una pregunta ridícula, pero ¿no sería ridículo que yo la respondiera?".

Y añadió: "Creo que Venezuela está sintiendo la presión, varios países están sintiendo la presión".

Esto ocurre luego de que Trump confirmara el martes otro ataque contra barcos que supuestamente transportaban drogas desde Venezuela había matado a seis "narcoterroristas".

Al menos 27 personas han muerto hasta ahora en este tipo de ataques.

Asimismo, este miércoles dos aviones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se acercaron a aguas venezolanas y sobrevolaron el área de control de Maiquetía por varios minutos.