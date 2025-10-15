NTN24
Miércoles, 15 de octubre de 2025
Despliegue militar

Gobierno de Donald Trump autorizó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, afirma The New York Times

octubre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Se trataría del último movimiento de Estados Unidos para presionar al régimen de Nicolás Maduro, señalado como cabecilla del Cártel de los Soles y por quien ofrece 50 millones de dólares.

El diario estadounidense The New York Times informó que el presidente republicano Donald Trump autorizó de manera confidencial operaciones encubiertas en Venezuela, en momentos en los que la tensión aumenta en la región por el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe para combatir los carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles atribuido a Nicolás Maduro.

De acuerdo con el medio en mención, la información fue confirmada por funcionarios estadounidenses y se considera como el último movimiento de la Administración Trump para presionar al régimen de Venezuela.

“La nueva autoridad permitiría a la CIA llevar a cabo operaciones letales en Venezuela y realizar una variedad de operaciones en el Caribe”, puntualizó el diario norteamericano.

Según los informes, dicha agencia federal “podría tomar medidas encubiertas contra Maduro o su gobierno, ya sea unilateralmente o en conjunto con una operación militar mayor”, aunque subrayó que se “desconoce si la CIA planea operaciones en Venezuela o si las autoridades están concebidas como una medida de contingencia”.

La orden del presidente Trump se da en medio del despliegue naval que adelanta Estados Unidos en aguas del Caribe frente a la costa de Venezuela para combatir carteles de la droga.

Desde hace varias semanas, el Ejército estadounidense ha llevado a cabo operaciones con las que ha atacado embarcaciones que presuntamente transportaban droga hacia Estados Unidos, dejando muertos a 27 presuntos narcotraficantes.

La Administración del presidente Trump tiene desplegados a 10.000 soldados, la mayoría en bases en Puerto Rico. Asimismo, a un contingente de marines y ocho buques de guerra y un submarino en el Caribe.

