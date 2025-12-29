NTN24
Lunes, 29 de diciembre de 2025
Donald Trump

“Trump ha dicho de forma muy clara que está apoyando la posibilidad de que Israel vuelva a ataca a Irán”: especialista sobre reunión de Trump con Netanyahu

diciembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Gabriel Ben-Tasgal, periodista especialista en Medio Oriente, conversó sobre la reunión que sostuvieron Donald Trump y Benjamín Netanyahu este lunes en Mar-a-Lago.

Este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en Mar-a-Lago para discutir sobre los avances de la tregua pactada con Hamás en la Franja de Gaza.

Para hablar sobre este tema, Gabriel Ben-Tasgal, periodista especialista en Medio Oriente, internacionalista y experto en terrorismo islámico, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El invitado empezó diciendo en la entrevista: “Lo que nos indica la declaración de Trump es que no parece tan apurado de ejecutar la segunda etapa”.

“Y la segunda etapa significa la reconstrucción masiva de la Franja de Gaza, la retirada israelí de todo el territorio de Gaza; pero a cambio Hamás debe ceder sus armas, el gobierno y permitir la entrada de tropas internacionales”, añadió.

El periodista comentó que “y como todo eso no ocurra y no lo haga de manera rápida, lo que vemos en la conferencia de prensa es un espaldarazo del presidente norteamericano al primer ministro israelí”.

Además, puntualizó que tanto Israel como Hamás no han cumplido el acuerdo, pero que hay que tener en cuenta que “Donald Trump ha dicho de forma muy claro que está apoyando la posibilidad de que Israel vuelva a atacar a Irán”.

“El mensaje de Donald Trump fue muy claro: sigue desarrollando sus misiles balísticos y sigue desarrollando su programa nuclear de forma acelerada como lo está haciendo le va a dar luz verde a un nuevo ataque israelí”, aseguró.

“No veo una resolución posible a corto plazo porque no considero que Hamás va a ceder el poder y va a entregar sus armas con tanta facilidad como le gustaría a Donald Trump”, concluyó.

