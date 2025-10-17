Trump instó a Zelenski a llegar a un “acuerdo” con Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a dudar sobre proporcionar misiles de crucero Tomahawk a Ucrania para defenderse de la invasión rusa.

Esta decisión se produjo tras una reunión en la Casa Blanca con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, quien buscaba convencer a Trump de mejorar el apoyo militar a Kiev.

El líder republicano por su parte instó al mandatario ucraniano en llegar a un acuerdo con Rusia para buscar una solución diplomática a la guerra.

Trump afirmó el mes pasado que creía que Ucrania podría recuperar todo su territorio, pero un día después de acordar reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, para una nueva cumbre, el mandatario estadounidense cambió de opinión.

Tras un encuentro con Zelenski este viernes en la Casa Blanca, Trump declaró en redes sociales que sus conversaciones fueron "muy interesantes y cordiales".

Pero aclaró: "Le dije, como también le sugerí encarecidamente al presidente Putin, que es hora de detener la matanza y llegar a un acuerdo".

El mandatario de la unión americana también pareció sugerir que ambas partes deberían aceptar sus frentes actuales.

"Deberían detenerse donde están. ¡Que ambos canten victoria, que la historia decida!", puntualizó.

Zelenski declaró después de la reunión que Rusia tenía "miedo" a los misiles de crucero Tomahawk de fabricación estadounidense, pero que era "realista" sobre la posibilidad de recibir las armas de Washington.

El gobernante ucraniano dijo a los periodistas que, aunque él y Trump conversaron sobre armas de largo alcance, "se decidió que no hablemos de eso porque (...) Estados Unidos no quiere una escalada".

Para hablar sobre este tema, Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y experto en conflictos internacionales, conversó con el Informativo de NTN24.

El invitado señaló que “lo que vimos hoy es otro cambio de posición de Trump de las últimas semanas”.

Y agregó que esto era cuando el líder republicano “había dicho que estaba dispuesto a que Ucrania recibiera misiles Tomahawk y hoy distanciarse y disimular esa decisión acercándose nuevamente a Putin buscando un acuerdo”.