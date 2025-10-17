NTN24
Viernes, 17 de octubre de 2025
Viernes, 17 de octubre de 2025
canonización

Maduro decreta 19 y 20 de octubre como "no laborable" por la canonización de José Gregorio Hernández y la madre Rendiles

octubre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Escuelas de Venezuela - Foto Fedecámaras
Se espera el aviso oficial de suspensión de clases
Al menos unos 3 mil venezolanos han llegado a Roma para congregarse y ser partícipes en la canonización de los dos primeros santos del país.

Este domingo y lunes, 19 y 20 de octubre, han sido decretados como días 'no laborables' en Venezuela por la canonización de los primeros santos de Venezuela; José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.

o

"Estamos a pocas horas de la canonización como santos de José Gregorio Hernández y de la madre Carmén Rendiles (...) Por esta razón declaró el domingo 19 y lunes 20 de octubre como Días de Júbilo Nacional no laborables para que el pueblo salga a celebrar este hecho histórico", indicó Maduro, durante la inauguración de la Ciudad del Emprendimiento en el urbanismo Oscar López Rivera, en Caracas.

Horas más tarde circuló una gaceta oficial que declara los días como festivos, es decir; que solo trabajarán las empresas de atención básica, como el Seniat y la banca pública.

Se prevé la suspensión de clases en todo el país.

En las últimas horas fueron exhibidas las imágenes del Dr. José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, en la Plaza San Pedro del Vaticano, una noticia que la iglesia venezolana y sus feligreses reciben con gran alegría, a pocas horas de llevarse a cabo la canonización de los dos primeros santos del país.

o

La esperada revelación de los tapices de los beatos venezolanos es el preludio de la histórica ceremonia prevista para el 19 de octubre.

Al menos unos 3 mil venezolanos han llegado a Roma para congregarse y ser partícipes en la canonización de los dos primeros santos del país.

La misa de canonización a un grupo en total de siete beatos empezará el domingo exactamente a las 10:00 a.m. de Roma y 4:00 a.m. hora Venezuela.

La canonización, cabe resaltar, es el acto mediante el cual la Iglesia católica, tanto en su rito oriental como en el occidental, declara como santa a una persona fallecida.

La madre Carmen Rendiles (1903-1977) es conocida por su servicio a los más necesitados en parroquias y colegios, mientras que el doctor José Gregorio Hernández (1864-1919), llegó a ser considerado "el médico de los pobres".

o

Después de su muerte, se convirtió en una figura de devoción para venezolanos de todas las clases sociales y, posteriormente, a fieles de la región.

Su servicio a la ciudadanía, especialmente para las personas de bajos recursos, fue sinónimo de admiración en todos los rincones del país, convirtiéndolo en una figura casi inconfundible.

Vestido de traje de color oscuro, con el bigote y el sombrero negro, a usanzas de la época, o con una bata blanca, su imagen y devoción acompaña a las familias desde hace varias generaciones.

Temas relacionados:

canonización

Clases

Nicolás Maduro

trabajo

José Gregorio Hernández

Carmen Rendiles

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué mensaje envía Trump a Maduro con el despliegue militar más grande en décadas en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Activista venezolana Sairam Rivas recibió el premio Hillary Rodham Clinton 2025 por su lucha por los derechos de los presos políticos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

El Pentágono, en respuesta a NTN24, no negó la existencia de operaciones de bombarderos y helicópteros de EE. UU. cerca de Venezuela y explicó el objetivo de estas acciones

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué rumbo tomará Bolivia tras el fin de la era socialista? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump recibe a Zelenski tras conversación con Putin: ¿por qué se van a reunir?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Ver más

Videos

Ver más
Despliegue militar | Foto AFP
Despliegue militar

El Pentágono, en respuesta a NTN24, no negó la existencia de operaciones de bombarderos y helicópteros de EE. UU. cerca de Venezuela y explicó el objetivo de estas acciones

Donald Trump y Nicolas Maduro / FOTO: EFE
Donald Trump

Donald Trump: "Maduro ha ofrecido todo, tienes razón, ¿sabes por qué? Porque sabe que no se puede joder con Estados Unidos"

Cupula chiavista / FOTO: EFE
Delcy Rodríguez

Propuesta enviada por Delcy y Jorge Rodríguez a EE. UU. rechazada por la Casa Blanca, incluía que Maduro renunciara en 3 años, según AP

Figura de José Gregorio Hernández (AFP)
José Gregorio Hernández

Estos son los milagros que llevaron a José Gregorio Hernández, el "médico de los pobres", a la santidad

Foto de referencia (Canva)
Elecciones en Colombia

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

Más de Actualidad

Ver más
Sumergible Titán de OceanGate - AFP
Titanic

Informe final reveló causa de la implosión del sumergible Titán que se dirigía a zona donde se encuentran hundidos los restos del Titanic

General Pedro Rafael Suárez
FANB

Quién es el General Pedro Rafael Suárez Caballero, quien habría desertado a la Fuerza Armada venezolana

Gustavo Petro en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas | Foto AFP News
Gustavo Petro

“Los narcotraficantes viven al lado de la casa de Trump en Miami”: Gustavo Petro frente al ataque de Estados Unidos contra embarcaciones en el mar Caribe

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Selección Colombia en el Mundial Sub-20 - Foto: EFE
Selección Colombia sub-20

Este es el rival confirmado de Colombia en los octavos de final del Mundial Sub-20: fecha y hora del encuentro crucial

Dembélé, jugador francés ganador del Balón de Oro - Foto: EFE
Balón de Oro

Así votó el representante de Colombia para elegir al ganador del Balón de Oro: su decisión generó polémica

El Payaso IT llegará a las plataformas streaming - Foto referencia: AFP
Streaming

El Payaso "IT" llegará a las plataformas streaming y ya se conoce la fecha de estreno de esta terrorífica historia

Sumergible Titán de OceanGate - AFP
Titanic

Informe final reveló causa de la implosión del sumergible Titán que se dirigía a zona donde se encuentran hundidos los restos del Titanic

General Pedro Rafael Suárez
FANB

Quién es el General Pedro Rafael Suárez Caballero, quien habría desertado a la Fuerza Armada venezolana

Trofeo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA - AFP
FIFA

FIFA canceló partido de eliminatorias africanas para el Mundial 2026 por insólita protesta de uno de los equipos

Gustavo Petro en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas | Foto AFP News
Gustavo Petro

“Los narcotraficantes viven al lado de la casa de Trump en Miami”: Gustavo Petro frente al ataque de Estados Unidos contra embarcaciones en el mar Caribe

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda