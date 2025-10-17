Maduro decreta 19 y 20 de octubre como "no laborable" por la canonización de José Gregorio Hernández y la madre Rendiles

Este domingo y lunes, 19 y 20 de octubre, han sido decretados como días 'no laborables' en Venezuela por la canonización de los primeros santos de Venezuela; José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.

"Estamos a pocas horas de la canonización como santos de José Gregorio Hernández y de la madre Carmén Rendiles (...) Por esta razón declaró el domingo 19 y lunes 20 de octubre como Días de Júbilo Nacional no laborables para que el pueblo salga a celebrar este hecho histórico", indicó Maduro, durante la inauguración de la Ciudad del Emprendimiento en el urbanismo Oscar López Rivera, en Caracas.

Horas más tarde circuló una gaceta oficial que declara los días como festivos, es decir; que solo trabajarán las empresas de atención básica, como el Seniat y la banca pública.

Se prevé la suspensión de clases en todo el país.

En las últimas horas fueron exhibidas las imágenes del Dr. José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, en la Plaza San Pedro del Vaticano, una noticia que la iglesia venezolana y sus feligreses reciben con gran alegría, a pocas horas de llevarse a cabo la canonización de los dos primeros santos del país.

La esperada revelación de los tapices de los beatos venezolanos es el preludio de la histórica ceremonia prevista para el 19 de octubre.

Al menos unos 3 mil venezolanos han llegado a Roma para congregarse y ser partícipes en la canonización de los dos primeros santos del país.

La misa de canonización a un grupo en total de siete beatos empezará el domingo exactamente a las 10:00 a.m. de Roma y 4:00 a.m. hora Venezuela.

La canonización, cabe resaltar, es el acto mediante el cual la Iglesia católica, tanto en su rito oriental como en el occidental, declara como santa a una persona fallecida.

La madre Carmen Rendiles (1903-1977) es conocida por su servicio a los más necesitados en parroquias y colegios, mientras que el doctor José Gregorio Hernández (1864-1919), llegó a ser considerado "el médico de los pobres".

Después de su muerte, se convirtió en una figura de devoción para venezolanos de todas las clases sociales y, posteriormente, a fieles de la región.

Su servicio a la ciudadanía, especialmente para las personas de bajos recursos, fue sinónimo de admiración en todos los rincones del país, convirtiéndolo en una figura casi inconfundible.

Vestido de traje de color oscuro, con el bigote y el sombrero negro, a usanzas de la época, o con una bata blanca, su imagen y devoción acompaña a las familias desde hace varias generaciones.