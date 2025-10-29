NTN24
Miércoles, 29 de octubre de 2025
Armas nucleares

Trump instó al Departamento de Guerra a reiniciar pruebas de armas nucleares en respuesta a programas de otros países: "Este proceso comenzará de inmediato"

octubre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
El mandatario se pronunció mediante su cuenta de Truth Social en donde aseguró que "Rusia ocupa el segundo lugar, y China un distante tercer puesto".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó al Departamento de Guerra a reiniciar pruebas de armas nucleares "inmediatamente" en respuesta a los programas de otros países.

"Estados Unidos posee más armas nucleares que cualquier otro país. Esto se logró, incluyendo una completa modernización y renovación del arsenal existente, durante mi primer mandato. Debido a su tremendo poder destructivo, ¡me resultó muy difícil hacerlo, pero no tenía otra opción!", escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

El mandatario republicano aseguró que "Rusia ocupa el segundo lugar, y China un distante tercer puesto, pero la situación se igualará en cinco años".

"Debido a los programas de pruebas de otros países, he instruido al Departamento de Guerra para que inicie las pruebas de nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Este proceso comenzará de inmediato", puntualizó.

La declaración de Trump tuvo lugar minutos antes de su primera reunión cara a cara con el líder chino Xi Jinping, en seis años, para aliviar su guerra comercial.

Además, se produce un día después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmara que Moscú había probado con éxito un dron submarino de propulsión nuclear y capacidad nuclear.

 

