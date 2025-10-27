El senador estadounidense Lindsey Graham reveló en las últimas horas que el presidente Donald Trump le informó sobre los planes de reportar al congreso "sobre futuras operaciones militares potenciales contra Venezuela y Colombia" que pasaran de ataques por mar a "ataques terrestres" directos.

El republicano anticipó que habrá una sesión informativa en el congreso en Washington. Graham también le envió un mensaje a Nicolás Maduro, dijo que si fuera él abandonaría Venezuela.

¿Trump necesita permiso del Congreso para atacar a carteles de droga por tierra?

Análisis de Rafael Bernal, experto en político, en El Informativo USA de NTN24.