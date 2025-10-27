Donald Trump
¿Trump necesita permiso del Congreso para atacar a carteles de droga por tierra?
Rafael Bernal, analista político, ofreció una entrevista en El Informativo USA de NTN24.
El senador estadounidense Lindsey Graham reveló en las últimas horas que el presidente Donald Trump le informó sobre los planes de reportar al congreso "sobre futuras operaciones militares potenciales contra Venezuela y Colombia" que pasaran de ataques por mar a "ataques terrestres" directos.
El republicano anticipó que habrá una sesión informativa en el congreso en Washington. Graham también le envió un mensaje a Nicolás Maduro, dijo que si fuera él abandonaría Venezuela.
Análisis de Rafael Bernal, experto en político, en El Informativo USA de NTN24.