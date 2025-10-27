NTN24
Lunes, 27 de octubre de 2025
Lunes, 27 de octubre de 2025
Donald Trump

¿Trump necesita permiso del Congreso para atacar a carteles de droga por tierra?

octubre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Rafael Bernal, analista político, ofreció una entrevista en El Informativo USA de NTN24.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

El senador estadounidense Lindsey Graham reveló en las últimas horas que el presidente Donald Trump le informó sobre los planes de reportar al congreso "sobre futuras operaciones militares potenciales contra Venezuela y Colombia" que pasaran de ataques por mar a "ataques terrestres" directos.

El republicano anticipó que habrá una sesión informativa en el congreso en Washington. Graham también le envió un mensaje a Nicolás Maduro, dijo que si fuera él abandonaría Venezuela.

¿Trump necesita permiso del Congreso para atacar a carteles de droga por tierra?

Análisis de Rafael Bernal, experto en político, en El Informativo USA de NTN24.

Temas relacionados:

Donald Trump

Gobierno de Estados Unidos

Caribe

Régimen venezolano

Régimen de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"EE. UU. apoyará a militares venezolanos que quieran repartirse los US$50 millones por Maduro": excontratista de la CIA

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“No existe una facultad ni constitucional ni legal en Venezuela para privar arbitrariamente a una persona de la nacionalidad”: experta advierte sobre prácticas autoritarias que podría aplicar el régimen de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Trump necesita permiso del Congreso para atacar a carteles de droga por tierra?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Trump no quiere simplemente presionar, sino un cambio de régimen": analistas sobre despliegue militar en el Caribe

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Ni Cuba, ni China: experto revela a "dónde huiría Maduro" si decide dejar el poder en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Régimen de Maduro

"EE. UU. apoyará a militares venezolanos que quieran repartirse los US$50 millones por Maduro": excontratista de la CIA

Régimen de Maduro | Foto EFE
Nacionalidad

“No existe una facultad ni constitucional ni legal en Venezuela para privar arbitrariamente a una persona de la nacionalidad”: experta advierte sobre prácticas autoritarias que podría aplicar el régimen de Maduro

Luiz Inácio Lula da Silva y Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

"Sería Zapatero en versión brasileña": Héctor Schamis criticó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se ofreció como mediador entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro

Ni Cuba, ni China: experto revela a "dónde huiría Maduro" si decide dejar el poder en Venezuela

USS. Gerald. R. Ford - Foto AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Así es por dentro el poderoso portaviones Gerald R. Ford que Donald Trump envió al Caribe cerca de Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Estados Unidos | Foto Canva
Crimen organizado

Washington reúne a líderes y expertos en el foro “Crimen Organizado y Democracia en Latinoamérica”

Flotilla Sumud / FOTO: AFP
Israel

Israel asegura que la misión de la flotilla Sumud tenía fines provocativos y estaba vinculada al grupo Hamás

Protestas en Bogotá (AFP)
Protestas

Rechazo en Colombia a vandalismo de encapuchados en protestas pro Palestina: sectores cuestionan postura del presidente Petro

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dictadura de Maduro

Nicolás Maduro y la estrategia del gran payaso

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Juan David Cabal | Foto: EFE
Champions League

Defensa colombiano Juan David Cabal se volvió a lesionar, salió entre lágrimas en pleno partido de la Champions League

James Comey | Foto: AFP
James Comey

Exdirector del FBI James Comey comparece ante la justicia estadounidense por obstrucción y falso testimonio ante el Congreso

Estados Unidos | Foto Canva
Crimen organizado

Washington reúne a líderes y expertos en el foro “Crimen Organizado y Democracia en Latinoamérica”

Jorge Carrascal, jugador de Flamengo / FOTO: EFE
Copa Libertadores

Con música de Guayacán, la Conmebol destacó el partidazo de Jorge Carrascal que llevó a Flamengo al triunfo en la Copa Libertadores

Flotilla Sumud / FOTO: AFP
Israel

Israel asegura que la misión de la flotilla Sumud tenía fines provocativos y estaba vinculada al grupo Hamás

Colombia, Canadá e Italia en última fecha FIFA. (EFE y AFP)
Ranking FIFA

Así quedaría el ranking FIFA tras fecha de amistosos y eliminatorias europeas: Colombia lucha por ser cabeza de grupo del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo, jugador del Al-Nassr - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

El portugués Cristiano Ronaldo encabeza por sexto año en una década la lista de los futbolistas más ricos según Forbes: este es el top 10

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda