Lunes, 27 de octubre de 2025
"Trump no quiere simplemente presionar, sino un cambio de régimen": analistas sobre despliegue militar en el Caribe

octubre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
Luis Rosario, analista puertorriqueño; Uria Fancelli, experto en temas internacionales, y Jordi Sarrión Carbonell, consultor político, hablaron en Ángulo de NTN24 sobre posibles operaciones de Estados Unidos contra Venezuela y Colombia.

La llegada del buque de guerra USS Gravely a Trinidad y Tobago marca un nuevo capítulo en la creciente presencia militar de Estados Unidos en el Caribe.

Este despliegue, justificado oficialmente como parte de la lucha contra el narcotráfico, ha generado preocupación y especulación sobre las verdaderas intenciones de Washington en la región.

El senador republicano Lindsey Graham declaró recientemente que el presidente Trump planea informar al Congreso sobre "posibles operaciones militares futuras contra Venezuela y Colombia".

Según Graham, estas operaciones podrían incluir ataques marítimos y terrestres con el objetivo de "asegurar que Venezuela y Colombia no puedan ser utilizadas para envenenar a Estados Unidos".

Al respecto, Luis Rosario, analista puertorriqueño; Uria Fancelli, experto en temas internacionales, y Jordi Sarrión Carbonell, consultor político, hablaron en Ángulo de NTN24.

Luis Rosario señaló que el movimiento de tropas cada vez es mayor. “Desde Puerto Rico se ha visto un incremento de embarcaciones, auxilios de mar y buques de guerra". Rosario agregó que "el portaaviones Ford también se ha desplazado hacia el Caribe".

o

Por su parte, Uria Fancelli consideró que "el combate al narcotráfico es una excusa" y que la verdadera intención de Estados Unidos es lograr un cambio de régimen en Venezuela. "Trump dejó claro que no quiere simplemente presionar, sino que quiere un cambio de régimen", afirma Franchelli.

Jordi Sarrión Carbonell, consultor político español, ve en estas acciones una continuación de la Doctrina Monroe y una política exterior "bastante más agresiva que las de las administraciones anteriores". Sarrión también destaca el papel del presidente brasileño Lula da Silva como posible mediador en el conflicto.

Entre tanto, Luis Rosario advierte que no se debe subestimar a Venezuela, pero reconoce la preocupación de la población civil ante la posibilidad de un conflicto armado.

