Viernes, 31 de octubre de 2025
Intervención en Venezuela

“Trump no va a atacar a Venezuela, sino a los carteles del narcotráfico que operan en el país”: Militar retirado venezolano

octubre 31, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El exmilitar José Antonio Colina también aseguró en NTN24 que cree que el apoyo que brindaría Rusia al régimen de Maduro no sería militar.

El presidente Donald Trump declaró este viernes que no contempla ataques en Venezuela. Al preguntársele si estaba considerando tal acción, el mandatario respondió: "No".

Al respecto habló en NTN24 José Antonio Colina, militar venezolano retirado, quien aseguró: “Trump negó tener intensiones de atacar a Venezuela y creo que han dicho lo correcto porque ellos novan a atacar al país, sino a los carteles de narcotráfico que operan en Venezuela”.

o

Esta intensidad con los operativos militares en aguas internacionales ha generado temor en el régimen y por eso no solo le han pedido apoyo a Rusia, sino que también a Irán y a China para sentirse acompañados y tener la fuerza necesaria para enfrentar a Estados Unidos”, añadió el invitado.

Colina también se refirió al apoyo que Rusia le brindo al régimen de Maduro: “La declaración de la portavoz rusa es que atenderá al llamado de su aliado, pero no es precisó como los va apoyar y yo pienso que con la situación que está pasando Rusia en la guerra con Ucrania no creo que intervengan militarmente y provocar a EE. UU., lo que podría pasar es que Putin busque mediar con Trump para impedir una segunda fase contra los carteles de la droga en Venezuela”.

Estas declaraciones se dan en medio del creciente e histórico despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe sur y de múltiples versiones de medios estadounidenses, como Newsweek y el Miami Herald, que informan sobre la posibilidad de un ataque en territorio venezolano.

