Sábado, 27 de septiembre de 2025
Trump ordena el despliegue de todas las fuerzas militares en Portland para contener las protestas violentas

septiembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
El mandatario estadounidense ordeno al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que despliegue todas las tropas necesarias para proteger Portland, devastada por la guerra.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó este sábado el despliegue de las fuerzas militares en una nueva ciudad, Portland, en el noroeste de Estados Unidos, y "autoriza el uso de la fuerza si es necesario".

"A petición de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, instruyo al secretario de Guerra, Pete Hegseth, a proporcionar todas las tropas necesarias para proteger Portland, devastada por la guerra, y cualquiera de nuestras instalaciones del ICE asediadas de los ataques de Antifa y otros terroristas nacionales", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

"También autorizo el uso de toda la fuerza, si es necesario", añadió, sin especificar qué significaba "toda la fuerza”.

La decisión llega tras la ofensiva de Trump contra grupos a los que culpa de violencia política, uno de ellos conocido como Antifa.
Un día después del funeral del influencer y activista conservador Charlie Kirk, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó oficialmente al movimiento Antifa como una "organización terrorista".

o

La orden ejecutiva del mandatario republicano describió al grupo como una "empresa militarista y anarquista que llama explícitamente al derrocamiento del gobierno de Estados Unidos", la cual usa "violencia y terrorismo" para suprimir la libertad de expresión.

Se trata de una extensa red de activistas de izquierda radical que se definen como antifascistas, la cual ha sido señalada por el mandatario estadounidense de diversas acciones violentas, como altercados con la Policía y otras.

En la orden, Trump aseguró que debido a un “patrón de violencia política diseñado para reprimir la actividad política legal y obstruir el Estado de derecho” se designó a Antifa como 'organización terrorista interna'.

Ante las preguntas sobre cómo definir a Antifa con dicha denominación, ya que la integran "grupos e individuos independientes, radicales y con ideas afines", la orden de Trump acusó al grupo de usar "medios y mecanismos elaborados para ocultar las identidades de sus operativos".

De acuerdo con el documento, la red también utilizaba los mismos métodos para ocultar sus fuentes de financiamiento y reclutar nuevos miembros.

o

Tras concretarse lo anunciado por el Gobierno estadounidense, se precisa que, desde ahora, las autoridades pueden actuar contra "cualquier persona que afirme actuar en nombre de Antifa" o a quien "Antifa o cualquier persona que afirme actuar en nombre de Antifa haya proporcionado apoyo material".

Desde el asesinato del activista Kirk, el 10 de septiembre en un campus universitario de Utah, Trump ha advertido repetidamente sobre una represión contra los grupos de izquierda.

La determinación contra Antifa se concreta en el segundo mandato de Trump, luego de haber amenazado con tomar medidas contra el grupo durante su primer mandato.

Cabe resaltar que la medida no está exenta de críticas, pues detractores del presidente republicano advierten que podría ser utilizada como un pretexto para reprimir la disidencia y atacar a rivales políticos.

