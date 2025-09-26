NTN24
Viernes, 26 de septiembre de 2025
Gustavo Petro

“Desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad”: Petro lanza polémica propuesta en Nueva York

septiembre 26, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Gustavo Petro | Foto AFP
Durante una protesta en Nueva York, el presidente Gustavo Petro pidió crear una fuerza militar internacional para “hacer valer la justicia” en Palestina y lanzó un llamado directo a los soldados de Estados Unidos.

En medio de una protesta en Nueva York, donde manifestantes exigían la captura del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el presidente colombiano Gustavo Petro realizó un polémico discurso.

No tengo nada contra el pueblo judío, ni contra el pueblo de Israel, varios son amigos míos”, comenzó Petro, antes de recordar su pasado militante: “Los entrenamos muy jóvenes con combatientes de la organización liberal palestina en los desiertos de Liria y sabemos de su lucha desde hace mucho tiempo, cuando existía el movimiento 19 de abril que fue solidario con Palestina, el Congreso Nacional Africano y el Frente Polisario”.

El mandatario sorprendió al anunciar que en la Asamblea General de las Naciones Unidas propondrá una resolución para crear “un ejército de la salvación del mundo que tenga como primera tarea liberar a Palestina”.

Según Petro, si dos terceras partes de los países votan a favor, se activaría un proceso llamado “United for Peace”, que permitiría a las naciones que respalden la iniciativa aportar tropas para conformar una fuerza multinacional.

“Las naciones del mundo aportarán hombres y mujeres entrenados y armados para configurar ese gran ejército, que tiene que ser más grande que el de Estados Unidos”, enfatizó.

Desde el mismo escenario, lanzó un mensaje directo a los militares estadounidenses: “Le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos que no apunten contra la humanidad sus fusiles”.

En un cierre aún más provocador, el presidente colombiano pidió a las tropas norteamericanas “desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad”.

