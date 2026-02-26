Jhon Arias se reencontró con sus excompañeros en la victoria de Palmeiras sobre Fluminense en el Brasileirão

El extremo Jhon Arias, quien ahora milita en el Palmeiras de Brasil, tuvo su primer encuentro con su antiguo club Fluminense. El colombiano hizo parte de la nómina elegida por Abel Ferreira que venció al Verdão 2 goles a 1.

Durante el partido válido por la cuarta fecha del Brasileirao, las cámaras seguían muy de cerca al futbolista cafetero debido a los lazos que lo unen al Flu, escuadra con la que logró brillar, alcanzó la gloria continental y la que le abrió las puertas a la selección Colombia.

En este reencuentro con sus excompañeros, después de varios meses, se le vio a Jhon Arias compartir un saludo e intercambiar un par de palabras con quienes en su momento compartió camerino.

Posteriormente, el colombiano fue al banco, donde esperó su turno, para ingresar al terreno de juego donde tuvo protagonismo durante los 31 minutos de juego que disputó en su segunda salida con Palmeiras.

Aunque el nacido en Chocó ingresó a los 59 de juego cuando su equipo iba arriba en el marcador, deleitó con su talento y desequilibrio una vez que pisó la cancha, al punto en que en varias ocasiones dispuso de jugadas para que el Verdão ampliara el marcador.

Al final, el encuentro terminó 2 goles a 1; por Palmeiras anotaron Vitor Roque de penal a los 9’ y Ailan a los 13, mientras que el argentino Luciano Acosta descontó a los 40’ para Fluminense.

Durante los 31 minutos que Jhon Arias estuvo dentro del terreno de juego, tuvo una efectividad del 100 % en pases precisos, al igual que en pases en campo rival, rendimiento que fue calificado con una puntuación del 7.2, según el portal web de datos y estadísticas deportivas Sofascore.

Gracias a estas actuaciones Arias se va ganando la confianza del técnico Abel Ferreira, quien una vez finalizó el encuentro destacó el aporte del colombiano al equipo.

“Arias nos aporta calidad, decisión y una muy buena relación con el balón”, dijo Ferreira.

Con la victoria ante Fluminense, Palmeiras llegó a 10 puntos, posicionándose como líder del Brasileirao.