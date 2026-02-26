NTN24
Jueves, 26 de febrero de 2026
Jueves, 26 de febrero de 2026
Jhon Arias, futbolista colombiano - Foto: AFP..
Jhon Arias, futbolista colombiano - Foto: AFP..
Jhon Arias

Jhon Arias se reencontró con sus excompañeros en la victoria de Palmeiras sobre Fluminense en el Brasileirão

febrero 26, 2026
Por: Natalya Baquero González
Durante los 31 minutos que Jhon Arias estuvo dentro del terreno de juego, tuvo una efectividad del 100% en pases precisos, al igual que en pases en campo rival, rendimiento que fue calificado con una puntuación del 7.2.

El extremo Jhon Arias, quien ahora milita en el Palmeiras de Brasil, tuvo su primer encuentro con su antiguo club Fluminense. El colombiano hizo parte de la nómina elegida por Abel Ferreira que venció al Verdão 2 goles a 1.

Durante el partido válido por la cuarta fecha del Brasileirao, las cámaras seguían muy de cerca al futbolista cafetero debido a los lazos que lo unen al Flu, escuadra con la que logró brillar, alcanzó la gloria continental y la que le abrió las puertas a la selección Colombia.

En este reencuentro con sus excompañeros, después de varios meses, se le vio a Jhon Arias compartir un saludo e intercambiar un par de palabras con quienes en su momento compartió camerino.

Posteriormente, el colombiano fue al banco, donde esperó su turno, para ingresar al terreno de juego donde tuvo protagonismo durante los 31 minutos de juego que disputó en su segunda salida con Palmeiras.

o

Aunque el nacido en Chocó ingresó a los 59 de juego cuando su equipo iba arriba en el marcador, deleitó con su talento y desequilibrio una vez que pisó la cancha, al punto en que en varias ocasiones dispuso de jugadas para que el Verdão ampliara el marcador.

Al final, el encuentro terminó 2 goles a 1; por Palmeiras anotaron Vitor Roque de penal a los 9’ y Ailan a los 13, mientras que el argentino Luciano Acosta descontó a los 40’ para Fluminense.

Durante los 31 minutos que Jhon Arias estuvo dentro del terreno de juego, tuvo una efectividad del 100 % en pases precisos, al igual que en pases en campo rival, rendimiento que fue calificado con una puntuación del 7.2, según el portal web de datos y estadísticas deportivas Sofascore.

Gracias a estas actuaciones Arias se va ganando la confianza del técnico Abel Ferreira, quien una vez finalizó el encuentro destacó el aporte del colombiano al equipo.

“Arias nos aporta calidad, decisión y una muy buena relación con el balón”, dijo Ferreira.

o

Con la victoria ante Fluminense, Palmeiras llegó a 10 puntos, posicionándose como líder del Brasileirao.

Temas relacionados:

Jhon Arias

Fútbol brasileño

Palmeiras

Fluminense

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Son aterradores los reportes sobre reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia: cada 20 horas en promedio un menor es reclutado por grupos criminales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Los hermanos Rodríguez van a hacer todo lo que esté a su alcance para quedarse en el poder": Alejandro Hernández advierte sobre la estrategia del régimen venezolano ante la presión de EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Tarek William Saab duró nueve años como fiscal general, fueron los nueve años más oscuros en materia de derechos humanos en Venezuela": abogado penalista Zair Mundaray

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan los temas clave del primer Discurso del Estado la Unión de Donald Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Trump tiene una títere en el poder en Venezuela": cofundador de Venezuelan American Caucus analizó palabras del presidente de EE. UU. sobre Delcy Rodríguez en Discurso del Estado de la Unión

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

La influencia de 'El Mencho' en Latinoamérica: así ejercía control el CJNG en este país del sur

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho' / FOTOS Facebook María Julissa/Archivo
El Mencho

Habla María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho': "Yo a él no lo conozco; crearon audios y fotografías con IA"

'El Mencho' - Foto EFE/ Vivienda donde 'El Mencho' pasó sus últimas horas
El Mencho

Se conocen las imágenes de la casa en la que alias 'El Mencho' pasó sus últimas horas antes de ser abatido: había un altar improvisado

Mujer murió en Colombia cuando exigía medicamentos para su hijo - Canva
Crisis de la Salud

Insólita muerte de mujer de 70 años en Colombia mientras exigía medicamentos demorados para su hijo

Foto de referencia (EFE)
Ecuador

La influencia de 'El Mencho' en Latinoamérica: así ejercía control el CJNG en este país del sur

Donald Trump - EFE
Discurso del Estado de la Unión

Voces demócratas y republicanas analizan el discurso del Estado de la Unión de Trump ante el Congreso de EE. UU.

Más de Deportes

Ver más
Arqueros de la selección de Uruguay | Foto: EFE
Selección de Uruguay

Experimentado arquero de la selección de Uruguay arremetió contra Argentina y su portero Emiliano el 'Dibu' Martínez: "No me gusta la soberbia"

Selección de Portugal - Foto: AFP
Selección de Portugal

Desde Portugal evalúan de cerca la actual situación de seguridad en México de cara al amistoso de selecciones en marzo

Omar Pérez | Foto: AFP
Futbolistas

Omar Pérez, exjugador de Independiente Santa Fe y Boca Juniors, se pronuncia desde una camilla sobre su infarto: "De está también vamos a salir"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Arqueros de la selección de Uruguay | Foto: EFE
Selección de Uruguay

Experimentado arquero de la selección de Uruguay arremetió contra Argentina y su portero Emiliano el 'Dibu' Martínez: "No me gusta la soberbia"

Nicolás Maduro | Foto AFP
Estados Unidos

Congresista de Estados Unidos muestra con orgullo en la entrada de su oficina el cartel de “Maduro capturado”

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

Para Delcy Rodríguez, su jefatura encargada del régimen está "construyendo una Venezuela más democrática, más justa y más libre"

Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

Donald Trump confiesa que no suele dormir en los aviones porque prefiere quedarse buscando "misiles y enemigos" desde las ventanas

Venezolanos en el exterior / FOTO: EFE
Venezolanos en el exterior

¿Qué tan seguros se sienten los venezolanos de regresar pronto a su país?

Madre y sus hijos por poco son atropellados / FOTO: Captura de video
Accidente de tránsito

De la que se salvaron: una madre y sus dos hijos pequeños estuvieron a punto de ser atropellados por una mujer ebria

Selección de Portugal - Foto: AFP
Selección de Portugal

Desde Portugal evalúan de cerca la actual situación de seguridad en México de cara al amistoso de selecciones en marzo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre