Viernes, 29 de agosto de 2025
Trump revocó la protección que recibía Kamala Harris como exvicepresidente de EE. UU., después de hacer lo mismo con varios oponentes políticos

agosto 29, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
La Administración del mandatario republicano rescindió la prórroga de su antecesor, Joe Biden, quien extendió por seis meses más la protección a la exvicepresidente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó la protección policial que recibía Kamala Harris como exvicepresidente del país. El mandatario republicano tomó la decisión después de haber hecho lo mismo con varios oponentes políticos, según informes.

Aunque los vicepresidentes estadounidenses suelen recibir seis meses de protección policial por parte del Servicio Secreto, Harris obtuvo una prórroga de ese plazo mediante una orden no revelada hasta ahora por parte del presidente Joe Biden antes del final de su mandato.

Harris, la candidata presidencial demócrata derrotada por Trump el año pasado, cumplió el periodo de seis meses el 21 de julio y el mandatario rescindió la prórroga de su antecesor, de acuerdo con lo revelado por un alto funcionario de la Casa Blanca a la AFP.

Tras la decisión del republicano, la exvicepresidente aseguró estar "agradecida con el Servicio Secreto de Estados Unidos por su profesionalismo, dedicación y compromiso inquebrantable con la seguridad", reveló una de sus asesoras.

Pese a que Harris ha mantenido un perfil bajo desde que perdió las elecciones, la política de 60 años prevé realizar una gira en los próximos meses para promocionar "107 días", el libro que escribió sobre su breve y fallida campaña, y que se publicará el 23 de septiembre mediante la editorial Simon & Schuster.

Kamala Harris fue la primera mujer en ocupar la vicepresidencia de Estados Unidos, y posteriormente se convirtió en la candidata del Partido Demócrata luego de que Biden, ahora de 82 años, se retirara de la contienda por preocupaciones sobre su salud.

Es de mencionar el Gobierno del presidente Trump le retiró la protección a Harris a pesar de resaltar en repetidas ocasiones la necesidad de garantizar la seguridad de los funcionarios tras el intento de asesinato del que el republicano sobrevivió en julio de 2024 en Pensilvania.

En lo que va corrido de su segundo mandato, Trump ha tomado medidas similares contra quienes percibe como enemigos y oponentes políticos, como el exasesor de seguridad nacional John Bolton, el exsecretario de Estado Mike Pompeo y a Anthony Fauci, quien lideró la lucha del país contra la covid-19.

