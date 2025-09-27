Ucrania acusa a Rusia de haber desconectado la central nuclear de Zaporiyia de la red eléctrica

Ucrania acusó este sábado a Rusia de haber desconectado la central nuclear de Zaporiyia de la red eléctrica ucraniana desde hace cuatro días e intentar "robarla" enlazándola al sistema bajo control ruso, a pesar de los riesgos de seguridad.

"Instamos a todas las naciones preocupadas por la seguridad nuclear a que dejen claro a Moscú que debe poner fin a su apuesta nuclear", declaró el canciller ucraniano, Andrii Sibiga, en un mensaje publicado en su cuenta de X.

La central nuclear de Zaporiyia, ubicada en el sur de Ucrania, es la más grande de Europa y está en manos de Rusia desde poco después del inicio de la invasión en febrero de 2022.

Sus seis reactores están detenidos, pero necesita un suministro eléctrico externo para seguir enfriándolos.

El sábado, el operador de la central, controlado por el grupo ruso Rosatom, confirmó que la planta está privada de suministro eléctrico externo desde el martes y que actualmente sus necesidades están siendo cubiertas por generadores de emergencia.

"Desde el 23 de septiembre de 2025, el suministro eléctrico para las necesidades de la central nuclear de Zaporiyia está siendo proporcionado por generadores diésel de emergencia", indicó el operador en Telegram.

Según esta fuente, hay suficientes reservas de combustible para "un funcionamiento prolongado" en autonomía y el enfriamiento de los reactores se realiza "completamente".

Sin embargo, el ministro ucraniano Andrii Sibiga acusó a los operadores rusos de "ignorar toda consideración de seguridad nuclear para complacer a sus jefes en Moscú".

VEA TAMBIÉN Zelenski y Trump se reúnen en la ONU para discutir la guerra en Ucrania y estrategias contra Rusia o

Según él, "Rusia construyó 200 kilómetros de líneas eléctricas en preparación de un intento de robar la central, conectarla a la red (bajo control ruso) y reactivarla".

Sibiga acusó a Moscú de "acciones irresponsables" que causaron "demasiados riesgos" nucleares desde el inicio de la invasión en 2022.

Por su parte, la ministra ucraniana de Energía, Svitlana Grinchuk, afirmó el viernes en Facebook que el ejército ruso bombardeó y "dañó" la única línea eléctrica que conecta la central con la red eléctrica ucraniana, y que eso provocó su desconexión.

Sin embargo, el martes, el operador ruso de la central también acusó en su cuenta de Telegram a las tropas ucranianas de provocar el corte.