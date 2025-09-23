Zelenski y Trump se reúnen en la ONU para discutir la guerra en Ucrania y estrategias contra Rusia

En un encuentro crucial al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y su homólogo estadounidense Donald Trump sostuvieron conversaciones centradas en la guerra en Ucrania y las estrategias para contrarrestar la agresión rusa.

El liderazgo ucraniano destacó los avances militares recientes en su lucha contra la invasión. Zelenski afirmó: "Gracias a nuestros soldados y al apoyo de varios países, incluido Estados Unidos, hemos desocupado 360 kilómetros y encerrado más de 300 kilómetros de soldados rusos".

Durante la reunión, ambos mandatarios abordaron temas cruciales para el futuro de Ucrania y la estabilidad regional. Zelenski enfatizó la necesidad de discutir garantías de seguridad para su nación, un aspecto fundamental para la protección a largo plazo del país frente a futuras amenazas.

Un punto clave en la agenda fue la estrategia para aumentar la presión sobre Rusia. Zelenski expresó su intención de buscar un mayor apoyo occidental, particularmente en forma de sanciones más estrictas. "Necesitamos más presiones y más sanciones para Rusia, sobre todo de Estados Unidos y Europa", declaró el presidente ucraniano.

Trump, por su parte, manifestó su admiración por la lucha ucraniana y respaldó la idea de cortar el flujo de ingresos rusos provenientes de la venta de energía. El mandatario estadounidense considera que la compra de petróleo y gas ruso por parte de naciones europeas constituye un apoyo económico directo a la "maquinaria bélica de Putin".

VEA TAMBIÉN "Ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso": Trump se despacha en elogios hacia Milei tras reunión de ambos mandatarios en la ONU o

Zelenski aprovechó la oportunidad para alinear su posición con la de Trump, afirmando: "Apoyamos su idea y quiero que lo discutamos acerca de cómo hacer que los países de Europa dejen de comprar petróleo y gas rusos". Esta declaración refleja la estrategia conjunta para debilitar la economía rusa y, por ende, su capacidad para sostener el conflicto.

El líder ucraniano también mencionó la importancia del intercambio de prisioneros, señalando la necesidad de recuperar a sus soldados capturados. Este aspecto humanitario del conflicto subraya la complejidad de la situación y los diversos frentes en los que Ucrania debe operar simultáneamente.

La reunión entre Zelenski y Trump en el marco de la ONU representa un paso significativo en los esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto en Ucrania. La colaboración entre ambas naciones y la búsqueda de un mayor apoyo internacional se perfilan como elementos clave en la estrategia para poner fin a la guerra y asegurar la integridad territorial de Ucrania.