Viraje de Trump sobre la guerra en Ucrania: "Rusia tiene grandes problemas económicos; Ucrania podría recuperar su país en su forma original y tal vez ir más allá"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cambió su postura frente a la guerra en Europa y aseguró que “Rusia tiene grandes problemas económicos” y que “Ucrania podría recuperar su país en su forma original y tal vez ir más allá”.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario republicano aseguró: “Tras conocer y comprender plenamente la situación militar y económica entre Ucrania y Rusia, y tras observar los problemas económicos que está causando a Rusia, creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y recuperar toda su forma original”.

Trump dijo en su mensaje que “Rusia lleva tres años y medio luchando sin rumbo en una guerra que una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana”.

En esa línea aseguró que “la hace parecer un tigre de papel”: “Cuando los habitantes de Moscú y de todas las grandes ciudades, pueblos y distritos de Rusia descubran la verdadera naturaleza de esta guerra, la casi imposibilidad de conseguir gasolina a través de las largas filas que se forman, y todo lo que ocurre en su economía de guerra, donde la mayor parte del dinero se gasta en combatir a Ucrania, que tiene un gran espíritu y cada vez mejor, Ucrania podrá recuperar su país en su forma original y, quién sabe, ¡quizás incluso ir más allá!

Concluyó diciendo que “Putin y Rusia están en graves problemas económicos, y es hora de que Ucrania actúe”.

“En cualquier caso, les deseo lo mejor a ambos países. Seguiremos suministrando armas a la OTAN para que esta haga lo que quiera con ellas”, terminó diciendo.

El presidente estadounidense ha adoptado diferentes posturas frente a la guerra entre Rusia y Ucrania, incluso se comprometió a poner fin al conflicto en sus primeras 24 horas en el cargo. Sin embargo, tras más de ocho meses en el poder la guerra continúa.

El 15 de agosto de 2025, Trump sostuvo una reunión con Putin en Alaska donde la guerra europea fue el principal tema de conversación, pero sin la participación de Ucrania.

En ese entonces, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y sus aliados europeos temían que Trump traicionara a Kiev congelando el conflicto, que lleva más de tres años de extensión.