Expertos advierten sobre estafas en supuestos trabajos relacionados con "tareas simples" en redes sociales y plataformas

A diario millones de personas utilizan las plataformas digitales para buscar empleo dentro de un contexto mundial marcado por el costo de vida en ascenso y por predicciones de desaceleración.

Ante las constantes —y en ocasiones angustiadas— búsquedas han reaccionado los delincuentes innovando cada vez más en las modalidades que pretenden sacar provecho de las necesidades de la sociedad para, lejos de ofrecer supuestas soluciones, estafar a sus posibles víctimas.

Las ofertas de trabajo falsas denunciadas al FBI les significaron a quienes las propagan una cifra que superó los 264 millones de dólares en 2024, y muchas de ellas fueron las denominadas "estafas de tareas".

Esa modalidad consiste en que los estafadores proponen un supuesto empleo que se basa en realizar tareas simples, como dar vistas a creadores de contendido en plataformas como YouTube, o TikTok, comentar en publicaciones de productos que se venden online, como en Amazon o MercadoLibre, y prometen ganancias que resultan tentadoras para los usuarios.

Lo que más preocupa a la comunidad cibernética es que la mayoría de las veces esos engañosos ofrecimientos terminan en un pedido de transferencia de dinero a las víctimas, con la excusa de que es necesario ese paso para "liberar" el cobro de la supuesta remuneración.

En algunos casos, incluso, los estafadores realizan pagos parciales para convencer a la víctima de que se trata de un trabajo legítimo y obtener su confianza.

La Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en inglés) registró unos 20.000 casos solo en la primera mitad de 2024, frente a los 5.000 aproximados de todo 2023.

Las estafas de tareas son un tipo específico de fraude laboral que utiliza técnicas de gamificación (uso de dinámicas de juego para motivar o manipular comportamientos) para engañar a las víctimas, de acuerdo con la empresa de ciberseguridad ESET, que se basó en datos de la FTC para afirmar que, aunque pueden diferir en pequeños detalles, los engaños funcionan de manera similar:

1. El contacto se realiza a través de un mensaje de texto no solicitado (WhatsApp, Telegram, etc.), un SMS o un mensaje en una red social.

2. El estafador promete dinero fácil realizando tareas sencillas en línea a cambio de lo que puede parecer una buena remuneración. Según la FTC, pueden mencionar "tareas de promoción de productos" u "optimización de aplicaciones", pero en general no dan muchos detalles.

3. Al inscribirse, pedirán que se realicen tareas 'mundanas', como dar "me gusta" a contenidos en línea o hacer clic en varias combinaciones de botones en un sitio o aplicación falsos. El propio sitio o aplicación puede ser incluso una versión falsa de un sitio web legítimo como Temu.

4. Se podrán ver las "ganancias" a medida que se avanza con las tareas.

5. Aunque estas ganancias aumentarán inicialmente, llegará un momento en el que la aplicación o el estafador pedirá que se "cargue" o "suba de nivel" la cuenta, o que se "desbloqueen las ganancias" ingresando dinero en el fondo, normalmente a través de criptomonedas.

6. Una vez que se realiza el pago, el dinero desaparece y no habrá forma de recuperar esas falsas ganancias.

7. Distintos informes sugieren que, para persuadir la entrega de criptomonedas, los delincuentes pueden invitar a un chat de grupo para escuchar a presuntos compañeros que han conseguido ganar dinero de la misma forma, pero resultan siendo parte del grupo estafador.