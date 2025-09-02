Hora, países y detalles del gran eclipse total de Luna que ocurrirá este fin de semana

El domingo 7 de septiembre habrá un eclipse lunar total que será observable en gran parte de Europa, aunque no con la misma claridad desde todas las ubicaciones.

Los mejores asientos para la observación de este esperado fenómeno los tienen España, Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica y Noruega, y también algunas regiones de Reino Unido, Italia y Suecia.

VEA TAMBIÉN Marte sufrió impactos colosales que dejaron grandes escombros enterrados profundamente bajo la superficie o

De acuerdo con información revelada por la NASA, la Luna empezará a ingresar a la penumbra de la Tierra, la sombra exterior y más tenue del planeta, sobre las 5:28 p.m. de Europa.

Por lo tanto, la fase penumbral del eclipse, en la que la Luna comienza a oscurecerse levemente, no será visible.

Más tarde, sobre las 7:30 p.m., avanzará un eclipse parcial de Luna. Esto ocurre cuando el satélite empieza a penetrar la umbra de la Tierra, la sombra central y más oscura que proyecta el planeta en el espacio, oscureciéndose progresivamente.

Sin embargo, a esa hora, en el hemisferio norte, el Sol aún se encuentra sobre el horizonte y la Luna llena aún no ha salido.

Incluso, al comienzo del eclipse total sobre las 8:00 p.m., la Luna aún no será visible en varias regiones, por lo que el fenómeno no será observable hasta más tarde.

Debido al crepúsculo, es probable que la Luna rojiza característica del eclipse total solo sea visible con binoculares o telescopios al principio, pero más tarde a simple vista.

La fase total es la más espectacular, pues en ella la Luna queda completamente en sombras y adquiere un tono rojizo debido a un fenómeno denominado "dispersión de Rayleigh".

Este fenómeno ocurre cuando la luz azul se dispersa al atravesar la atmósfera terrestre, permitiendo que solo la luz roja, con una mayor longitud de onda, alcance la Luna.

La buena noticia es que la totalidad del evento durará 1 hora 22 minutos, por lo que habrá tiempo suficiente para que el cielo oscurezca y la Luna llena totalmente roja se pueda ver en varios países europeos.

Tras el eclipse total, los observadores podrán ver cómo la Luna abandona la umbra terrestre de nuevo, completando un fenómeno que en total durará 5 horas 26 minutos.

VEA TAMBIÉN Así será el eclipse total que ocurrirá en nochevieja, el último que se podrá ver un 31 de diciembre en varias décadas o

El próximo eclipse lunar total, claramente visible desde Europa, no ocurrirá hasta la víspera de Año Nuevo de 2028.

Un eclipse lunar solo puede ocurrir durante la Luna llena. La Luna, la Tierra y el Sol se alinean entonces. La Tierra, iluminada por el Sol, proyecta una sombra en el espacio como un parasol. Cuando la Luna atraviesa esta sombra, se puede observar un eclipse lunar.

Hay entre doce y trece lunas llenas al año y, en promedio, tres de ellas entran en la umbra terrestre.