Martes, 12 de agosto de 2025
Incendios forestales

Un hombre murió en uno de los fuertes incendios forestales que azotan a España en plena ola de calor

agosto 12, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Incendios forestales en España | Foto: AFP
El martes por la mañana, las autoridades regionales de Madrid informaron en la red social X que la extinción del incendio había "evolucionado favorablemente durante la noche" y el fuego estaba "perimetrado".

Este martes se conoció que los graves incendios forestales que sacuden a España en plena ola de calor ya cobraron a su primera víctima.

Según ha informado la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, un hombre falleció en un incendio forestal en la localidad de Tres Cantos, cerca de Madrid.

La funcionaria afirmó desde su cuenta en la red social X que: “Lamento profundamente el fallecimiento del hombre gravemente herido en Tres Cantos”.

“Todo mi cariño para sus familiares y amigos en este momento tan doloroso. Gracias a los equipos de emergencia que siguen trabajando sin descanso para proteger vidas y hogares”, añadió.

El hombre fallecido había sufrido graves quemaduras en casi todo el cuerpo, anunciaron previamente las autoridades locales.

El incendio de Tres Cantos, a 25 kilómetros del centro de Madrid, se propagó rápidamente el lunes por la noche atizado por rachas de viento de 70 kilómetros por hora.

Cientos de vecinos de urbanizaciones fueron evacuados y uno resultó herido "con dolor torácico", según las autoridades.

En rueda de prensa Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente de la región de Madrid, afirmó que: “En apenas 40 minutos, (el fuego) ha avanzado 6 kilómetros”.

Mientras, las playas de Tarifa, en Andalucía, volvieron a verse acechadas por las llamas de los montes cercanos, obligando a la rápida evacuación de miles de turistas.

Estos dos nuevos incendios se unen a las decenas de otros que afectan a España este martes y que han obligado a miles de personas a abandonar sus residencias.

Los incendios forestales que azotan al país coinciden con la de ola de calor que entró este martes en su décimo día, previsiblemente el peor, con todas las regiones bajo aviso de riesgo, incluidas la del norte, temperaturas máximas de 40º y mínimas nocturnas que no bajan de 25º.

"Dados los numerosos incendios forestales activos en diferentes comunidades autónomas", el ministerio de Interior del Gobierno de Pedro Sánchez anunció que reunirá este martes a un comité de seguimiento.

En las populares playas de la zona de Tarifa, en la provincia de Cádiz, unas 2.000 personas tuvieron que ser desalojadas el lunes a toda prisa de hoteles y viviendas, como ocurrió hace una semana con otro incendio.

"Hemos logrado salvar la parte de viviendas" del fuego "justo en el último segundo", explicó a la prensa Antonio Sanz, consejero de Interior de Andalucía.

Además, explicó que se han vivido momentos evidentemente de “máximo peligro porque las llamas llegaban justo a la entrada de las urbanizaciones", pero el desalojo se hizo en "un tiempo récord”.

Un agente de la Guardia Civil que ayudó en la evacuación resultó herido al ser arrollado por un vehículo, informó el consejero.

La región de Castilla y León, en el noroeste, sufría el lunes más de 30 incendios, entre ellos el que afecta al paraje de Las Médulas, en la provincia de León, un lugar que es Patrimonio Mundial de la Humanidad por sus minas de oro de la época romana.

"Trabajamos hoy en 32 incendios forestales en Castilla y León, muchos simultáneos", informaron en la red social X las autoridades de la región más grande de España.

