NTN24
Miércoles, 20 de agosto de 2025
Miércoles, 20 de agosto de 2025
Cambio Climático

Advierten sobre fenómeno que se está acelerando y podría suponer un punto de inflexión para el clima mundial

agosto 20, 2025
Por: Agencia Reuters
La rápida pérdida de hielo marino en la Antártida podría suponer un punto de inflexión para el clima mundial - Foto AFP
La rápida pérdida de hielo marino en la Antártida podría suponer un punto de inflexión para el clima mundial - Foto AFP
Alzas del mar, cambios en las corrientes oceánicas y pérdidas de vida marina imposibles de revertir, entre los efectos.

La rápida pérdida de hielo marino en la Antártida podría suponer un punto de inflexión para el clima mundial, provocando alzas del mar, cambios en las corrientes oceánicas y pérdidas de vida marina imposibles de revertir, según un estudio científico publicado el jueves.

El artículo, publicado en la revista Nature, describe con detalle los efectos del calentamiento global sobre la Antártida, el continente helado situado en el Polo Sur.

o

En él se afirma que "están apareciendo pruebas de cambios rápidos, interactivos y a veces autoperpetuantes en el medio ambiente antártico".

El estudio reunió datos de observaciones, núcleos de hielo y cuadernos de bitácora para trazar los cambios a largo plazo en la superficie de hielo marino, poniendo en contexto un rápido declive en los últimos años.

"Un cambio de régimen ha reducido la extensión del hielo marino antártico muy por debajo de su variabilidad natural de siglos pasados, y en algunos aspectos es más abrupto, no lineal y potencialmente irreversible que la pérdida de hielo marino en el Ártico", afirmó, refiriéndose al deshielo en el Polo Norte.

Según Nerilie Abram, autora principal del estudio, los cambios están teniendo efectos en cadena en todo el ecosistema que, en algunos casos, se amplifican mutuamente.

Una capa de hielo más pequeña refleja menos radiación solar, lo que significa que el planeta absorbe más calor, y probablemente acelerará el debilitamiento de la Circulación Meridional de Vuelco, una corriente oceánica que distribuye el calor y los nutrientes y regula el clima.

La pérdida de hielo perjudica cada vez más a la fauna, incluidos los pingüinos emperador, que crían sobre el hielo, y el krill, que se alimenta bajo él.

o

Según el estudio, el calentamiento de las aguas superficiales reducirá aún más las poblaciones de fitoplancton, que absorben grandes cantidades de carbono de la atmósfera.

"El hielo marino antártico puede ser uno de los puntos de inflexión del sistema terrestre", dijo Abram, exprofesora de la Universidad Nacional Australiana (ANU) y actual científico jefe de la División Antártica Australiana.

Según el estudio, el control de las emisiones mundiales de dióxido de carbono reduciría el riesgo de grandes cambios en la Antártida, pero no los evitaría.

"Una vez que empezamos a perder hielo marino antártico, ponemos en marcha este proceso que se autoperpetúa", dijo Abram. "Aunque estabilicemos el clima, seguiremos perdiendo hielo antártico durante muchos siglos".

Temas relacionados:

Cambio Climático

Clima

Antártida

Hielo

Deshielo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Hoy lo estamos haciendo en Bolivia y quiero que ese mismo beneficio lo tengan todos los hermanos, incluyendo los que están sometidos por los tres piratas del Caribe”, Jorge ‘Tuto’ Quiroga en referencia a Venezuela, Cuba y Nicaragua

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cambiará el rumbo de la investigación de la CPI sobre Venezuela?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Secretario general de la OEA reacciona a despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe y América Latina

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan hasta dónde podría llegar el despliegue militar de Estados Unidos y si podría darse un desembarco en terreno en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Abogado constitucionalista afirmó que orden de libertad a favor de Uribe deja entrever que la jueza que lo condenó "no tiene gran conocimiento de la dogmática penal"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Jorge 'Tuto' Quiroga, candidato a la Presidencia de Bolivia (EFE)
Bolivia

“Hoy lo estamos haciendo en Bolivia y quiero que ese mismo beneficio lo tengan todos los hermanos, incluyendo los que están sometidos por los tres piratas del Caribe”, Jorge ‘Tuto’ Quiroga en referencia a Venezuela, Cuba y Nicaragua

ym
Gobierno de Estados Unidos

"Maduro no es un presidente legítimo, es un jefe fugitivo de un cártel": Gobierno de Estados Unidos a pregunta sobre si considera poner fuerzas en terreno en Venezuela

Claudia Sheinbaum | Foto: EFE
Estados Unidos y México

“El crimen organizado trasnacional es algo que se fortaleció en las administraciones mexicanas”: analista sobre acuerdo entre México y la DEA

Donald Trump y Nicolás Maduro - Foto AFP
Cartel de Los Soles

"Trump con el título 50 cuenta con cuatro categorías de acciones que puede llevar adelante para contrarrestar la amenaza del Cartel de los Soles": exoficial estadounidense sobre despliegue militar en el mar Caribe

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Cartel de Los Soles

"El régimen de Maduro está acorralado y en uno de sus peores momentos": expertos analizan el despliegue de buques de guerra de EE. UU. en el Caribe

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
El humanoide mide aproximadamente 1,5 metros | Foto Canva
Robots

Investigadores desarrollan un robot con el que buscan explorar parte del 95% del océano a la que no ha llegado el ser humano

Cohete de SpaceX con cápsula que transporta misión Crew-11 - Foto AFP
SpaceX

Se lanzó a la EEI misión en cohete de SpaceX que había sido suspendida por mal tiempo: tiene meta concreta que vincula a la Luna

Durante un eclipse total de Luna pueden observarse todos los tipos de eclipse lunar que existen - Foto NASA
Eclipse de Luna

Lugares, horarios y recomendaciones para observar el eclipse total de Luna que ocurrirá muy pronto

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Crisis en Venezuela

El precio de la libertad, en Venezuela y Colombia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos; Nicolás Maduro - Foto EFE
Donald Trump

“Venezuela sigue enviando drogas a nuestro país. Han sido muy sucios”: Donald Trump

J Balvin | Foto: EFE
J Balvin

J Balvin reveló la razón por la que decidió no vivir en Colombia y mudarse a Nueva York: “no puedo ser egoísta”

Selecciones femeninas de Venezuela y Colombia - Fotos EFE
Copa América Femenina

Estas fueron las venezolanas y colombianas elegidas para hacer parte el equipo ideal de la última jornada de Copa América

.
María Corina Machado

María Corina Machado se pronuncia sobre lectura de fallo contra el expresidente Álvaro Uribe: "La verdadera justicia se impondrá en su país y en el nuestro"

Destiny's Child | Foto: EFE
Beyoncé

Beyoncé causa sensación tras reunirse con sus excompañeras de ‘Destiny’s Child para el cierre de su tour ‘Cowboy Carter’

Luis Díaz en rueda de prensa y en un entrenamiento junto a Palhinha y sus otros compañeros - Fotos AFP
Luis Díaz

¿Y ahora cómo hará para comunicarse? Jugador que había sido el traductor de Luis Díaz en el Bayern podría ser fichado a otro grande europeo

Foto de referencia (AFP)
Irán

Irán reanudará su programa de enriquecimiento de uranio pese a amenazas de Trump: "es una cuestión de orgullo nacional"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano