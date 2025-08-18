NTN24
Lunes, 18 de agosto de 2025
Huracán Erin

Avión vuela hacia el ojo del huracán Erin y toma estas descomunales imágenes del fenómeno meteorológico que tiene en alerta al Caribe

agosto 18, 2025
Por: Nucho Martínez
Paso del huracán Erin en Santo Domingo (República Dominicana) - Foto: EFE
Este registro, vale recapitular, se da luego de que Erin se intensificara recientemente hasta alcanzar la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.

El Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico, también conocido como "Cazadores de Huracanes", voló hacia el ojo del huracán Erin y tomó unas impresionantes imágenes del fenómeno meteorológico que tiene en alerta al Caribe.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos ofreció un nuevo reporte sobre el huracán Erin.

“Se esperan franjas de fuertes lluvias hoy en partes de La Española y hasta el martes en las Islas Turcas y Caicos y partes del sureste y centro de las Bahamas. Es posible que se produzcan inundaciones repentinas y urbanas”, se lee en el punto número 1 de la circular.

Como punto número 2, la instancia informa que “se esperan condiciones de tormenta tropical hoy en las Islas Turcas y Caicos y en el sureste de las Bahamas. Es posible que existan condiciones de tormenta tropical en partes del centro de las Bahamas desde hoy hasta el martes”.

Como tercer dato, NOAA indica que “se espera que Erin produzca oleaje y corrientes de resaca potencialmente mortales a lo largo de las playas de las Bahamas, gran parte de la costa este de los EE. UU., las Bermudas y el Atlántico de Canadá durante los próximos días”.

Finalmente, como punto 4, NOAA manifiesta que “los intereses a lo largo de los Outer Banks de Carolina del Norte y Bermudas deberían monitorear el progreso de Erin, ya que existe el riesgo de fuertes vientos asociados con las bandas de lluvia exteriores durante la mitad de la semana”.

Las primeras consecuencias ya se hicieron notar en Islas Vírgenes y Puerto Rico, territorios en los que los intensos aguaceros y los vientos de tormenta provocaron cortes eléctricos que afectaron a más de 147.000 viviendas.

Durante las últimas horas, Erin se ha mantenido en categoría 3 con vientos máximos sostenidos de 205 km/h, a unos 445 kilómetros al noroeste de San Juan, Puerto Rico, y a 270 kilómetros de Isla Gran Turca.

Especialistas en la materia resaltan que el ciclón atraviesa un proceso que “provocará fluctuaciones en su intensidad durante los próximos días”.

Se prevé además que mantenga un desplazamiento hacia el oeste-noroeste, antes de girar al noroeste y luego al norte entre lunes y martes.

¿Cómo se forma un huracán?

Un huracán se forma sobre aguas oceánicas cálidas, generalmente en los trópicos, cuando una serie de condiciones se combinan para crear un sistema de baja presión que gira y se intensifica.

El proceso comienza con tormentas eléctricas que se desarrollan sobre el océano. El aire cálido y húmedo de estas tormentas se eleva, creando una zona de baja presión en la superficie.

Este aire ascendente se enfría y se condensa, liberando calor y fortaleciendo aún más la tormenta. La rotación de la Tierra hace que el aire gire en espiral hacia el centro de baja presión, formando un vórtice. En ese sentido, si los vientos alcanzan velocidades de 119 km/h o más, la tormenta se considera un huracán.

¿Por qué son peligrosos los huracanes?

Debido a sus fuertes vientos, lluvias torrenciales, marejadas ciclónicas y la energía masiva que liberan. Estos factores pueden causar daños devastadores, incluyendo inundaciones, deslizamientos de tierra, destrucción de infraestructura y pérdida de vidas.

