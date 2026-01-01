NTN24
Jueves, 01 de enero de 2026
Jueves, 01 de enero de 2026
Suiza

"Una de las peores tragedias de la historia": alrededor de 40 muertos y más de 100 heridos deja incendio en la noche de Año Nuevo en Suiza

enero 1, 2026
Por: Redacción NTN24
El suceso llenó los hospitales del cantón de Valais, que declaró el estado de emergencia, y muchos de los afectados fueron trasladados a centros de salud de otras zonas de Suiza.

El incendio accidental que arrasó un bar abarrotado durante la noche de Año Nuevo en la exclusiva estación de esquí suiza de Crans-Montana dejó alrededor de 40 muertos y unos 115 heridos, la mayoría de gravedad, informó este jueves la Policía del cantón del Valais.

"Registramos una cuarentena de fallecidos y cerca de 115 heridos, la mayoría graves", declaró el jefe de la policía cantonal, Frédéric Gisler, en una rueda de prensa en Sion, en el suroeste de Suiza.

A su lado, el presidente suizo, Guy Parmelin, calificó el siniestro como "una de las peores tragedias" en la historia del país.

o

"Lo que se suponía que iba a ser un rato de alegría acabó haciendo que el primer día del año en Crans-Montana se convirtiera en un día de luto", dijo en X.

Policías, bomberos y socorristas acudieron al popular resort turístico, uno de los destinos de esquí mejor valorados de Europa.

En medio de las celebraciones por el nuevo año, un "fuego de origen indeterminado" se originó en el bar, muy popular entre los turistas, dijo la Policía del cantón de Valais, en el suroeste del país helvético.

"Varias decenas de personas se presumen muertas", afirmó después a la prensa el comandante policial Frederic Gisler, quien cifró en alrededor de un centenar los heridos. Todos "están siendo tratados", agregó.

Las causas del incendio se están investigando, pero las autoridades descartan un "ataque". El fuego se desató alrededor de la 01H30 GMT (00H30 GMT) en el bar Le Constellation, con una capacidad de 300 personas en su interior y otras 40 en la terraza, según el sitio web de Crans-Montana.

Dos jóvenes francesas, Emma y Albane, declararon a la cadena BFMTV que lograron huir del "pánico" que se vivió en el bar poco después de que empezara el incendio.

Según contaron, unas "velitas de cumpleaños" colocadas en botellas de champán rozaron el techo, que se prendió rápidamente.

"Segundos después, todo el techo estaba ardiendo", dijo al canal francés una de ellas, que calculó que en el local debía haber unas 200 personas en ese momento, la mayoría de entre 15 y 20 años.

El suceso llenó los hospitales del cantón de Valais, que declararon el estado de emergencia. Muchos de los afectados fueron trasladados a hospitales de otras zonas de Suiza.

"Estoy en shock", dijo Alexis Laguerre a la emisora pública suiza RTS. El chico, de 18 años, pasaba por delante del bar Le Constellation con un grupo de amigos cuando vieron las llamas y el humo, y avisaron a la policía.

o

"La gente corría a través de las llamas... Había gente intentando abrir las ventanas con sillas", relató.

Horas después del suceso, aún había ambulancias estacionadas frente al bar, cuyas ventanas estaban rotas.

La prensa local sugiere que el fuego pudo haber comenzado cuando se usó pirotecnia durante un concierto, pero la Policía dijo que la causa era desconocida.

"Tal y como están las cosas, nos inclinamos por la teoría de un incendio", afirmó la fiscal de Valais, Béatrice Pilloud, quien señaló que está "absolutamente" descartado que se trate "de un ataque terrorista".

"No fue un artefacto explosivo lo que causó el fuego", apuntó por su parte Stephane Ganzer, jefe del departamento de Seguridad del cantón de Valais.

Béatrice Pilloud también indicó que se movilizaron recursos para "identificar a las víctimas y entregar sus restos a las familias lo antes posible".

Alex, un joven de 21 años, contó en la antena RTS que llegó al lugar de la tragedia poco después de oír una fuerte explosión.

En medio de un intenso olor a gas y plástico quemado, dijo que vio a gente saliendo a toda prisa del bar, con quemaduras, algunos "pidiendo a gritos ayuda".

Según explicó, fue en ese momento cuando recordó que el bar solo cuenta con una escalera muy estrecha que comunica la planta baja con el sótano, lo que le hizo temer que mucha gente se hubiese quedado atrapada.

Temas relacionados:

Suiza

Tragedia

Incendio

Muertos

Heridos

Año nuevo

Navidad

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Acorralado por EE. UU., el régimen de Maduro ahora amenaza con ejecutar a presos políticos: sus familiares dan escabrosos relatos de lo que padecen a diario

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Por qué el 2026 sería clave para Venezuela? El análisis tras los mensajes de María Corina Machado y Edmundo González

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Con pocos recursos y una crisis latente, ciudadanos venezolanos tratan de hacer del Año Nuevo una fecha de esperanza

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Hemos sumado 17 personas que han muerto bajo custodia": director de la ONG Foro Penal denuncia crímenes del régimen de Maduro contra prisioneros políticos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (Canva)
Presos políticos

Acorralado por EE. UU., el régimen de Maduro ahora amenaza con ejecutar a presos políticos: sus familiares dan escabrosos relatos de lo que padecen a diario

Migración en Estados Unidos | Foto: EFE
Migración en Estados Unidos

“Los sectores de la economía estadounidense que dependen de la mano de obra extranjera están sintiendo el efecto nocivo”: experto sobre deportaciones masivas en EE.UU.

Foto de referencia
Sanciones

¿Qué significa que Estados Unidos haya impuesto sanciones a 10 personas y entidades por el comercio de drones entre Irán y Venezuela?

Salario mínimo en Colombia - Foto de referencia Canva
Economía

¿Qué impacto tiene para la economía de Colombia el aumento del 23% del salario mínimo anunciado por Petro?

Nicolás Maduro - Foto AFP/ Presos políticos - Foto de referencia Canva
Presos políticos en Venezuela

"Hemos sumado 17 personas que han muerto bajo custodia": director de la ONG Foro Penal denuncia crímenes del régimen de Maduro contra prisioneros políticos

Más de Actualidad

Ver más
Telaraña Gigante - Foto AFP
Grecia

Hallan una megacolonia de 111.000 arañas en una red gigante bajo tierra

María Corina Machado envió mensaje de Navidad a los venezolanos - Foto: EFE
María Corina Machado

“Para concretar la fase definitiva de nuestra lucha”: María Corina Machado dio a conocer que “muy pronto” regresará a Venezuela en emotivo mensaje de Navidad

Nicolás Maduro y Antonio Guterrez / FOTO: EFE
Nicolás Maduro

Maduro habló por teléfono con el secretario general de la ONU y denunció "escalada de amenazas" de Estados Unidos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Opinión

Latinoamérica en 2026 y el desplome total de la marea rosa izquierdista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Los venezolanos somos una nación liberal

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Telaraña Gigante - Foto AFP
Grecia

Hallan una megacolonia de 111.000 arañas en una red gigante bajo tierra

María Corina Machado envió mensaje de Navidad a los venezolanos - Foto: EFE
María Corina Machado

“Para concretar la fase definitiva de nuestra lucha”: María Corina Machado dio a conocer que “muy pronto” regresará a Venezuela en emotivo mensaje de Navidad

Crimen en Colombia - Canva
Crimen

Balacera en el norte de Bogotá en medio de un robo acabó con la vida de un creador de contenido

Claudia Sheinbaum, presidente de México - Foto: EFE
Claudia Sheinbaum

¿Un clima político tenso? Expertos analizan el cierre de 2025 en México

Nicolás Maduro y Antonio Guterrez / FOTO: EFE
Nicolás Maduro

Maduro habló por teléfono con el secretario general de la ONU y denunció "escalada de amenazas" de Estados Unidos

Ataque de EE.UU. contra el Estado Islámico en Nigeria - AFP
Nigeria

"Estamos hablando ya realmente de un genocidio": analista sobre ataque de EE.UU. contra el Estado Islámico en Nigeria

Zlatan Ibrahimovic | Foto: AFP
Zlatan Ibrahimovic

El legado continúa: hijo menor de Zlatan Ibrahimovic firmó con filial del AC Milán

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre