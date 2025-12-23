“Una vez caiga Maduro veremos qué pasa en Cuba y seguramente caerá Ortega Murillo”: Héctor Schamis

Héctor Schamis, profesor de la Universidad de Georgetown y columnista, estuvo en La Tarde de NTN24 dando un balance de lo que ocurrió en el 2025 y aseveró que, para él, lo más destacado del año fue el premio Nobel de Paz que se ganó María Corina Machado por todo lo que acarreó.

Además, deseó que caigan todas las dictaduras del hemisferio y el mundo: “Deseo que todas las dictaduras caigan o por lo menos se hagan más débiles y se puede democratizar, especialmente en Venezuela porque una vez caiga Maduro veremos qué pasa en Cuba y seguramente caerá Ortega Murillo”.

“Cuba no solo está detrás de Maduro sino alrededor de él porque toda la custodia presidencial es de oficiales cubanos. También hablaba con algunos amigos nicaragüenses y me decían ‘¿quieren ayudar a Nicaragua? Derroquen a Maduro que nosotros nos encargamos del resto’”, complementó.

Por último, señaló que para el 2026 espera “que se vaya Maduro, que reconozca que fue derrotado en las elecciones y está usurpando el poder, que se vaya por las buenas o por las malas, no se entiende porque persiste en esto porque el resto de la institucionalidad chavista, Maduro es una carga pesada, ellos deben convencerlo y empujarlo a su renuncia y luego ver como el presidente electo Edmundo González toma su presidencia y mirar de qué manera comienza a reconstruir Venezuela, una tarea heroica”.