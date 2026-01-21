NTN24
Miércoles, 21 de enero de 2026
Miércoles, 21 de enero de 2026
Presos políticos

"Las 150 excarcelaciones que van hasta ahora no son suficientes": Santiago Rocha, hijo del prisionero político venezolano, Perkins Rocha

enero 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Para el entrevistado por NTN24, "los presos políticos tienen que salir todos, un segundo allí (centros penitenciarios o de tortura) es un martirio para todos ellos".

Santiago Rocha, hijo del prisionero político venezolano, Perkins Rocha, se pronunció en NTN24 sobre la actualización que ofreció también en el canal de las Américas, Nicmer Evans, politólogo excarcelado en las últimas semanas por el régimen madurista, del asesor jurídico de la coalición de María Corina Machado (Perkins Rocha), quien permanece secuestrado por la narco-dictadura.

o

“Está más fuerte que nunca... Sabe que su tiempo allí (en el centro de reclusión) es momentáneo, al salir de allí va a reconstruir el país por el que tanto a luchado”, expresó Santiago Rocha.

“Los venezolanos tenemos que permanecer fuertes, no hay tiempo de estar deprimidos, no hay que dejar que la angustia nos supere. Ahora que estamos más cerca que nunca, no dar ni un solo paso atrás... Los presos políticos tienen que salir todos, estamos esperando que esas excarcelaciones sean para todos, un segundo allí es un martirio para todos ellos, todos son inocentes, solo son culpables de querer un país mejor. Las 150 excarcelaciones que van hasta ahora no son suficientes”, agregó.

o

El abogado Perkins Rocha fue privado de su libertad arbitrariamente el 27 de agosto de 2024 por sujetos no identificados en Caracas.

Este prisionero político ha estado recluido por más de un año y medio en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) conocida como El Helicoide.

En cuanto a la cantidad de presos políticos “liberados” recientemente por el régimen venezolano no puede considerarse “significativa”, contrario a lo afirmado días atrás por Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional controlada por el chavismo.

Aunque la dictadura sostiene que durante los primeros días de enero de 2026 fueron excarcelados “cientos de presos políticos”, organizaciones defensoras de derechos humanos manejan cifras menores.

Estas mismas ONG advierten que, pese a algunas liberaciones, más de 750 presos políticos siguen privados de libertad.

o

Las excarcelaciones realizadas hasta ahora han sido parciales, lo que genera incertidumbre sobre el número real de liberados y refuerza las dudas sobre el cese de la represión.

Entretanto, persiste la sospecha de que la tiranía venezolana mantiene la práctica conocida como “puerta giratoria”, una estrategia denunciada por la sociedad civil venezolana que consiste en liberar a ciertos presos políticos mientras, simultáneamente, se detiene a nuevos opositores al régimen.

Temas relacionados:

Presos políticos

Perkins Rocha

Dictadura

Régimen de Maduro

Excarcelaciones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Todos están muertos de miedo; Diosdado vive como vampiro, de día duerme y de noche circula mirando para el cielo": ‘Tuto’ Quiroga sobre el régimen post Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No es un capricho del presidente Trump": experto explica la relevancia estratégica que tiene Groenlandia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Con firmas, activistas piden la liberación inmediata de los más de mil presos políticos de la dictadura en Cuba

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Captura de Maduro y mediaciones en las guerras de Israel y Rusia: expertos analizan los hechos que han marcado el primer año del nuevo mandato de Donald Trump en EE. UU.

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ya basta de torturas. No son criminales, son presos políticos": madre de sobreviviente de cáncer detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué significado tiene que Trump mencione a María Corina Machado y hable del petróleo venezolano en el discurso por su primer año de segundo mandato?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

"Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición": María Corina Machado a NTN24 tras reunión con el secretario general de la OEA

Delcy Rodríguez - María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

Encuesta revela que María Corina Machado ganaría si las elecciones presidenciales fueran hoy; más del 90% de venezolanos rechaza a Delcy Rodríguez

Donald Trump - AFP
Gobierno de Donald Trump

¿La captura de Maduro en Venezuela fue el logro más importante de Trump durante el primer año de su segunda administración en Estados Unidos?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro capturado - Fotos: EFE
Donald Trump

Donald Trump cumple el primer año de un segundo mandato marcado por la caída de Nicolás Maduro en Venezuela

Rafael Tudares y Edmundo González - AFP
Denuncia

"Hay derechos humanos que el régimen de Maduro lleva años incumpliendo y violando": Alejandro Hernández analiza denuncia de la hija de Edmundo González sobre su esposo

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado y Delcy Rodríguez
Delcy Rodríguez

Sancionada y sin apoyo: corresponsal revela que Delcy Rodríguez intentó neutralizar el encuentro de María Corina Machado con Trump

Manifestación por los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

Sin la liberación de los presos políticos, "no hay transición posible" en Venezuela: directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

Nicolas Maduro | Foto: EFE
Nicolás Maduro

Nicolás Maduro habla de su “bajo salario” y causa indignación en redes sociales: “el descaro más grande del mundo”

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Corina Machado y Delcy Rodríguez
Delcy Rodríguez

Sancionada y sin apoyo: corresponsal revela que Delcy Rodríguez intentó neutralizar el encuentro de María Corina Machado con Trump

Manifestación por los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

Sin la liberación de los presos políticos, "no hay transición posible" en Venezuela: directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

Nicolas Maduro | Foto: EFE
Nicolás Maduro

Nicolás Maduro habla de su “bajo salario” y causa indignación en redes sociales: “el descaro más grande del mundo”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Administración Trump

Trump confirma que Estados Unidos destruyó una instalación en Venezuela: "Hubo una gran explosión en la zona portuaria donde cargan los barcos con drogas"

Cantante español, Julio Iglesias | Foto: EFE
Acusaciones

Julio Iglesias responde a acusaciones de sus exempleadas en su contra: "me causan una gran tristeza"

Adornos navideños con nombres de presos políticos durante una manifestación en Caracas, Venezuela – Foto de referencia: EFE
Presos políticos

"Estamos a horas de Nochebuena y son más de mil familias que van a tener sus mesas vacías, porque va a faltar alguien": activista de DD.HH. sobre presos políticos en Venezuela

Cilia Flores y Nicolás Maduro (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

Maduro y Cilia Flores ya tienen abogados: el dictador será representado por el reconocido jurista que defendió a Julian Assange

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre