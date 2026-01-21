"Las 150 excarcelaciones que van hasta ahora no son suficientes": Santiago Rocha, hijo del prisionero político venezolano, Perkins Rocha

Santiago Rocha, hijo del prisionero político venezolano, Perkins Rocha, se pronunció en NTN24 sobre la actualización que ofreció también en el canal de las Américas, Nicmer Evans, politólogo excarcelado en las últimas semanas por el régimen madurista, del asesor jurídico de la coalición de María Corina Machado (Perkins Rocha), quien permanece secuestrado por la narco-dictadura.

“Está más fuerte que nunca... Sabe que su tiempo allí (en el centro de reclusión) es momentáneo, al salir de allí va a reconstruir el país por el que tanto a luchado”, expresó Santiago Rocha.

“Los venezolanos tenemos que permanecer fuertes, no hay tiempo de estar deprimidos, no hay que dejar que la angustia nos supere. Ahora que estamos más cerca que nunca, no dar ni un solo paso atrás... Los presos políticos tienen que salir todos, estamos esperando que esas excarcelaciones sean para todos, un segundo allí es un martirio para todos ellos, todos son inocentes, solo son culpables de querer un país mejor. Las 150 excarcelaciones que van hasta ahora no son suficientes”, agregó.

El abogado Perkins Rocha fue privado de su libertad arbitrariamente el 27 de agosto de 2024 por sujetos no identificados en Caracas.

Este prisionero político ha estado recluido por más de un año y medio en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) conocida como El Helicoide.

En cuanto a la cantidad de presos políticos “liberados” recientemente por el régimen venezolano no puede considerarse “significativa”, contrario a lo afirmado días atrás por Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional controlada por el chavismo.

Aunque la dictadura sostiene que durante los primeros días de enero de 2026 fueron excarcelados “cientos de presos políticos”, organizaciones defensoras de derechos humanos manejan cifras menores.

Estas mismas ONG advierten que, pese a algunas liberaciones, más de 750 presos políticos siguen privados de libertad.

Las excarcelaciones realizadas hasta ahora han sido parciales, lo que genera incertidumbre sobre el número real de liberados y refuerza las dudas sobre el cese de la represión.

Entretanto, persiste la sospecha de que la tiranía venezolana mantiene la práctica conocida como “puerta giratoria”, una estrategia denunciada por la sociedad civil venezolana que consiste en liberar a ciertos presos políticos mientras, simultáneamente, se detiene a nuevos opositores al régimen.