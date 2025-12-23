"Maduro no es más que un fugitivo de la justicia de Estados Unidos, es el jefe del Cartel de los Soles y se robó las elecciones": Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante la ONU

Este martes, 23 de diciembre, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas llevó a cabo una sesión con carácter de urgencia para abordar la situación actual en Venezuela.

En dicho encuentro, Estados Unidos ⁠sostuvo que aplicará el máximo de sanciones para privar al ⁠jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro, ‍de los recursos que, ‍según Washington, usa para financiar al ‍Cartel de los Soles.

Al respecto, el embajador de la unión americana ante la ONU, Mike Waltz, expresó: "La capacidad de Maduro ⁠para vender el petróleo ‍de Venezuela permite su reclamación fraudulenta del poder y ‍sus actividades narcoterroristas".

Posteriormente, Waltz manifestó: "Nicolás Maduro no es más que un fugitivo de la justicia de los Estados Unidos, es el jefe del Cartel de los Soles y se robó las elecciones (...) El pueblo de Venezuela, francamente, merece algo mejor", agregó.

Dicha sesión, recordemos, llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que “no descarta” la posibilidad de que su ejército incursione vía terrestre en territorio venezolano para dar con quienes integran las bandas criminales que transportar drogas a Estados Unidos.

El pasado lunes, a su vez, el presidente Trump dijo que lo más "inteligente" que puede hacer el jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro, es abandonar el poder en Venezuela.

Al ser consultado por la prensa sobre si su gobierno tiene como objetivo derrocar a Maduro, el jefe de Estado de la unión americana hizo énfasis.

"Eso depende de él, de lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente de su parte hacerlo", mencionó Trump.

“Si quiere jugar rudo, será la última vez que lo haga”, complementó el titular de la Casa Blanca.

Hasta el momento, Estados Unidos mantiene un despliegue militar masivo en el Caribe bajo la denominada "Operación Lanza del Sur".

La misión, iniciada en septiembre de 2025 por la administración Trump, tiene como objetivos declarados combatir a organizaciones "narcoterroristas" y aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro.