Uno de los fundadores de Trump Burger fue detenido por ICE tras ser acusado de permanecer en Estados Unidos de manera ilegal

Este viernes se conoció que el fundador de un segundo restaurante Trump Burger, ubicado en Texas, fue detenido por el Servicio de inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El fundador del restaurante de comida rápidas inspirado en el presidente de los Estados Unidos, es acusado por el ICE de estar en el país de manera ilegal.

Según reportaron medios locales Iyad Abuelhawa, fundador de Trump Burger, fue arrestado el pasado 2 de junio.

Tras la detención, Abuelhawa permanece en un centro de detención del condado de Montgomery, que está ubicado al norte de Houston, en Texas.

ICE afirmó que el ciudadano jordano nacido en Israel permanece de manera ilegal en Estaos Unidos desde que una orden fue emitida en su contra en 2009.

La abogada defensora del detenido, Jennifer López, le aseguró al medio Houston Chronicle que no es verdad que el acusado este de manera ilegal en la unión americana,

López aseveró que su defendido cuenta con autorización para permanecer en el país en beneficio de “múltiples agencias gubernamentales”.

La noticia de la detención de Abuelhawa se da a tan solo unas semanas de conocerse que otro fundador de Trump Burger fue señalado por ICE de ser un migrante ilegal.

Roland Beainy, otro fundador de la famosa cadena de restaurantes en honor a Trump fue arrestado en mayo y luego dejado en libertad bajo fianza.

Baeiny aseguró a los medios que muchas de las afirmaciones en su contra son falsas.