Así fue el emotivo reencuentro de Jim Carrey y Taylor Momsen a 25 años del estreno de ‘El Grinch’

A 25 años de haber participado en una de las películas más famosas de Navidad, ‘El Grinch’, las estrellas Jim Carrey y Taylor Momsen se volvieron a reunir.

Carrey que le dio vida al mítico Grinch y Momsen que interpretó a la dulce y tierna Cindy Lou Who se volvieron a reencontrar en Los Ángeles durante la ceremonia de inducción al Rock & Roll Hall of Fame.

Sin el característico maquillaje verde y su actitud gruñona, Jim compartió junto a Taylor un emotivo reencuentro en el que amos posaron en la alfombra roja del importante evento del mundo del rock.

Por su parte, Carrey, de 63 años, lució un largo abrigo marrón con rayas blancas y una camiseta gráfica junto con un pantalón negro.

Mientras que la vocalista de ‘The Pretty Reckless’ lució un vestido negro con una chaqueta de cuero y botas de plataforma.

Ambos se vieron y se tomaron fotos juntos en la alfombra roja, marcando así su primer reencuentro desde que trabajaron juntos en el set de ‘El Grinch’ en el 2000.

Tras tomarse las fotos, el actor comentó: “No nos veíamos desde ‘El Grinch’", mientras que Momsen confirmó, entre risas y asombro: “Veinticinco años. Es una locura”.

Sobre la película que la puso en el mapa de Hollywood, la cantante afirmó que durante la grabación de la cinta Carrey fue muy protector con ella.

En declaraciones con People aseguró: “Siempre fue muy amable. Toda la experiencia de filmar El Grinch y conocerlo tan bien, incluso con todo el maquillaje, fue simplemente maravillosa”.

Cuando le dio vida a la amada Cindy Lou Who, Taylor tenía cinco años y para ese entonces ella no conocía el rostro de Jim.

En una entrevista pasada con el podcast Call Her Daddy contó: “Nunca supe cómo era Jim Carrey, porque siempre lo veía cubierto de prótesis faciales y pelo de yak verde. No lo reconocí hasta el estreno de la película”.

Sin embargo, el vinculo entre ambos logró trascender el set de grabación y que ver trabajar a Carrey tuvo un impacto “poderoso” en su vida.

Carrey también ha hablado de lo que significó la película, diciendo durante una entrevista en 2024 que la cinta es una de “las cosas que me hacen sentir bien”.

Además, comentó que se alegra que el filme se haya convertido para muchos en parte de los grandes clásicos del cine navideño.

“Me siento muy agradecido con la idea de que sea uno de los ‘troncos de Navidad’ a los que la gente recurre cuando llega la temporada festiva. Cuando aparece cada año, me pone realmente feliz”, agregó.

‘El Grinch’, estrenada en noviembre de 2000, ha logrado trascender generaciones convirtiéndose en todo un fenómeno del cine.

Su humor oscuro combinado con escenas emotivas y tiernas hizo que se volviera un clásico navideño.