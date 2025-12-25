Unos 60 detenidos durante las protestas postelectorales en Venezuela fueron excarcelados, entre ellos tres adolescentes

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó que en las últimas horas recibieron medidas cautelares un grupo de detenidos en Venezuela, de los más de 1.000 que permanecen tras las rejas, señalados por Maduro de oponerse a su causa.

Los familiares han tenido semanas en una campaña que han denominado "Navidad sin presos políticos", en la que solicitan a la Fiscalía General y a los tribunales que se revisen las causas de cada uno de los acusados, por considerar que se trata de personas inocentes.

VEA TAMBIÉN Excarcelan a sindicalista venezolano José Patines quien pidió dolarizar los sueldos o

La mañana de este 25 de diciembre, CLIPve informó en sus cuentas oficiales: "EXCARCELADOS | Familiares confirman liberaciones de presos políticos en Tocorón, Las Crisálidas y tres adolescentes de La Guaira".

Tocorón es como se le conoce al Centro Penitenciario de Aragua, ubicada en la población de Tocorón y el Centro Penitenciario Femenino La Crisálida es una cárcel para mujeres ubicada en Los Teques.

Según CLIPve, las excarcelaciones se fueron reportando desde la madrugada de este jueves por parte de madres, familiares y amigos de al menos "60 personas".

VEA TAMBIÉN Presos políticos habrían sido trasladados al peligroso penal de Tocuyito, a cinco horas de Caracas o

De ellos, 9 son mujeres y los tres adolescentes son del grupo detenido en el marco de las protestas postelectorales en La Guaira.

Y detalla: Hasta ahora, se ha confirmado la excarcelación de las siguientes personas:

🔹 Tocorón

Eduak Ramírez

Luiz Perozo

Daniel Acacio

Andrew Morales

Frank Revilla

🔹 Las Crisálidas

Maria Elba Delgado

🔹 Adolescentes (La Guaira)

Dainer Abraham Rivero

Ángel Gabriel González

Luisneider Angel Zuñiga

Cada nombre que sale de las listas de reclusión injusta representa una victoria para la verdad y la esperanza. Exigimos libertad para todos los que aún siguen detenidos por razones políticas en Venezuela.