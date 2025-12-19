NTN24
Viernes, 19 de diciembre de 2025
Presos políticos en Venezuela

Excarcelan a sindicalista venezolano José Patines quien pidió dolarizar los sueldos

diciembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
La noticia fue celebrada por sus allegados y amigos.

El dirigente sindical José Patines, quien pedía la dolarización de los sueldos en Venezuela y detenido por el régimen, fue excarcelado la noche de este jueves.

La confirmación de la noticia la dio la Coalición de Sindicatos, quien había denunciado desde un principio la desaparició forzada.

La organización publicó un mensaje en su cuenta en X en el que señaló que el sindicalista de la Cancillería venezolana está en buen estado de salud y en compañía de sus familiares.

Afirmó que la medida cautelar de la CIDH fue determinante en el caso de Patines y agradeció a la comunidad nacional e internacional el apoyo dado para lograr su liberación.

Diversos sindicatos venezolanos denuncian la detención ilegal y desaparición forzada de 160 trabajadores y 20 dirigentes sindicales en los últimos años, entre ellos, la del secretario general de la mayor central obrera del país, José Elías Torres.

Torres, líder de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), fue detenido el 29 de noviembre por la Policía Nacional Bolivariana en su casa en Caracas y desde entonces se desconoce su lugar de reclusión, según los sindicalistas.

 

