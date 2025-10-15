Uruguay se prepara para votar la primera ley de eutanasia en América Latina

Uruguay está a punto de marcar un hito en América Latina con la posible aprobación de la primera ley de eutanasia en la región.

Este miércoles, el Senado uruguayo votará el proyecto de ley "Muerte Digna", una iniciativa que busca despenalizar la muerte asistida bajo condiciones específicas.

El proyecto, impulsado por el partido gobernante Frente Amplio, ya recibió el visto bueno de la Cámara de Diputados en agosto y cuenta con la mayoría necesaria en el Senado para convertirse en ley.

De aprobarse, Uruguay se uniría a un selecto grupo de países que permiten este procedimiento, como Canadá, Países Bajos, Nueva Zelanda y España.

Federico Preve, diputado del Frente Amplio y uno de los impulsores del proyecto, explicó en una entrevista con NTN24 que la iniciativa es el resultado de "casi seis años de discusión parlamentaria" y aún más tiempo de debate público.

Según Preve, el proyecto "otorga libertades" y "ampara el derecho de poder elegir libremente el proceso final de la vida".

La ley establece requisitos estrictos para acceder a la eutanasia. Los solicitantes deben ser mayores de edad, ciudadanos o residentes, estar psíquicamente aptos y encontrarse en etapa terminal de una patología incurable o que provoque sufrimientos insoportables con grave deterioro de la calidad de vida.

El proceso incluye múltiples opiniones médicas y la posibilidad de una junta médica para garantizar que se cumplan todas las condiciones. Preve destaca que este sistema de garantías "funciona en muchos países desde hace más de 20 años".

La iniciativa cuenta con un amplio respaldo ciudadano. Según una encuesta de la consultora Cifra, el 62% de los uruguayos está a favor de legalizar la eutanasia, mientras que solo un 24% lo rechaza.