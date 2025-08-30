NTN24
Sábado, 30 de agosto de 2025
Sábado, 30 de agosto de 2025
Escritores

"Las mujeres estamos teniendo muchos lugares que antes no teníamos": Melba Escobar, escritora y periodista colombiana, presentó su nueva obra

agosto 30, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: Mujeres de Ataque
'Huir al presente' es un trabajo más personal de la autora, luego de una carrera en la que trabajó como columnista de importantes medios del país.

Melba Escobar, escritora y periodista colombiana, estuvo presente en diálogo con Mujeres de Ataque de NTN24 para hablar sobre su nueva obra 'Huir al presente', que describió como "un viaje en tren de alta velocidad" en el que se quedan grabados ciertos paisajes del recorrido.

Escobar, que a lo largo de su carrera ha trabajado como columnista en varios medios internacionales, se ha enfocado en los últimos años en escribir textos "muchos más personales", al contrario de lo trabajado en sus destacables artículos de opinión.

o

"El orden no es cronológico, que yo creo que es una de las delicias del libro, sino que está organizado por temas", adelantó la autora sobre su nuevo lanzamiento.

Aunque las obras de Escobar se caracterizan por tener un tono más frío con un alto nivel de investigación, 'Huir al presente' es descrito por la propia comunicadora como un trabajo más "cálido".

Los ejemplares, cabe resaltar, cuentan con distintos tipos de ilustraciones realizados por Isabel Giraldo y Ricardo Cardona, quienes leyeron el libro y propusieron distinto diseños para abrir cada capítulo.

Sobre ciertos estereotipos que persisten en las sociedades latinoamericanas respecto a las mujeres, Escobar se considera "bastante optimista" con lo que se ha logrado en los últimos años, aunque cree que aún queda mucho trabajo por delante.

o

"Si bien las cifras son desalentadoras, las mujeres estamos teniendo muchos lugares que antes no teníamos, más y más. Y creo que además las mujeres que escribimos, que tenemos una voz, que tenemos una visibilidad y un lugar, también estamos abriéndole brecha a todas las que vienen con nosotras", expresó.

