NTN24
Martes, 23 de diciembre de 2025
Régimen de Maduro

Venezolano confronta en Suiza a manifestantes pagados por Maduro: "Ninguno de ustedes es venezolano, no hay ni uno, dejen mi bandera"

diciembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Hombre confronta manifestación pro-régimen madurista en Suiza - Fotos: Instagram
En el audiovisual se ve al hombre evidentemente molesto con quienes protestan por la presión que Estados Unidos ejerce sobre el chavismo.

En redes sociales circula con fuerza el video de un venezolano, que tiene por seudónimo ‘Soy Chucho’ en Instagram, el cual confrontó en Suiza a varios “manifestantes” pro-régimen madurista.

Entre otras cosas, su furia se desbordó, ya que ninguno de los presentes era de nacionalidad venezolana.

Mientras rueda el clip se evidencia al venezolano preguntar a varios de los integrantes de la concentración en cuestión: ¿Dime, eres venezolano?

Ante tal interrogante, la respuesta que más se encontró este hombre, fue: “No, pero soy latinoamericano y apoyo al pueblo de Venezuela, no al imperialismo”.

De hecho, uno de los manifestantes mencionó: “Yo soy venezolano, de Carabobo”, pero con un acento de otro país, por lo que ‘Soy Chucho’, insistió con otra pregunta: “¿De qué parte de Carabobo eres?”, a lo que la persona que había asegurado ser de esa entidad, guardó silencio.

“No eres de Carabobo nada, mencionó el venezolano”, expresó el venezolano. Posteriormente, ya en un tono subido, pronunció: “Ninguno de ustedes es venezolano, solo están acá porque son pagados Maduro”.

Segundos después, varios de los manifestantes se acercaron al venezolano para amedrentarlo, no obstante, su firmeza pudo más.

“¿Qué, me van a pegar?... dejen quieta mi bandera, ninguno aquí es venezolano, nadie tiene la más mínima idea de lo que pasa allá. Abajo la dictadura”, añadió.

Venezuela es considerada una dictadura por diversos organismos internacionales y analistas debido a la consolidación de un régimen autoritario por más de 25 años, y que hoy está bajo el mando de Nicolás Maduro.

