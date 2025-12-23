¿En qué fase se encuentra la presión de EE. UU. sobre Maduro y cuál podría ser el resultado?

¿En qué fase se encuentra la presión de Estados Unidos sobre el régimen de Maduro?

Vladimiro Mujica, presidente de Venamérica; Muni Jensen, analista política, y Paulo Guevara, almirante retirado de la Armada de Colombia, analizaron en Ángulo de NTN24 las repercusiones de la presión de Estados Unidos al régimen de Maduro.

La presión de Estados Unidos hacia Nicolás Maduro continúa y así lo ha hecho saber el mismo presidente Donald Trump, quien este lunes le envió un firme mensaje al régimen.

“Si quiere jugar rudo, será la última vez que lo haga”, dijo Trump sobre Maduro.

“Se ha generado una expectativa de que la toma va a ser inminente, de que el objetivo va a ser neutralizado y eso nos ha confundido en cierta forma porque se ha dejado de un lado que hay tres objetivos estratégicos grandes: uno de nivel geopolítico, que es un mensaje directo a las potencias extraterritoriales de que América Latina es importante para los Estados Unidos; el segundo, que tiene que ver con el desmonte del régimen, y el tercero, que tiene que ver con la lucha antinarcóticos en una nueva modalidad”, declaró Guevara.

“El desmonte del régimen no se ha concretado y a medida que pasa el tiempo juega en favor de Maduro. Eso no quiere decir que la estrategia total ha fallado, simplemente estamos hablando de una estrategia coercitiva muy planificada y que a medida que pasa el tiempo aumenta la presión porque Estados Unidos está apostando inicialmente no a una intervención militar como tal, sino a una presión incluso por terceros países que permitan el desmonte del régimen sin llegar a un desgaste político internacional como es una intervención militar”, agregó.

En ese sentido, señaló que “la estrategia avanza, pero no puede ser tan inmediatista como lo muestran las redes sociales”.

“La solución que definitivamente creo pretende el presidente Trump es una negociación política, una salida política negociada. El costo de intervenir militarmente a blancos del narcotráfico en tierra tiene una relación costo-beneficio baja y demasiado riesgosa a nivel internacional”, indicó.

A su vez, explicó que las declaraciones del presidente Trump “son presiones indirectas para que el régimen definitivamente se deponga”. “Si eso no se da, que puede ser en un corto plazo, entonces muy posiblemente en un caso extremo podrían llegar a una operación, de pronto de inteligencia, donde se prevén daños colaterales mínimos, pero en principio definitivamente una invasión militar no lo veo dentro del corto plazo”, advirtió.

“A medida que pase el tiempo, ese bloqueo a los petroleros sancionados se va a empezar a regar como pólvora y efectivamente va a entrar a afectar las finanzas del régimen y de sus aliados”, añadió.

Por su parte, Mujica aseguró que la respuesta del régimen de Maduro a Trump es de “cinismo”.

“Él le pide a Trump que se ocupe de los pobres en los Estados Unidos, y Venezuela tiene más o menos el 80 por ciento de la población viviendo por debajo del nivel de pobreza. Le pide a Trump que se ocupe de su país, y entonces resulta ser que él, que es un presidente ilegítimo, que desconoció el resultado de la voluntad popular el año pasado, entonces se equipara como si realmente fuera el presidente de Venezuela”, declaró.

“Es un acto de cinismo, que es lo único que pretende es a su vez tener la desfachatez de que él se enfrenta a Trump”, agregó.

Al mismo tiempo, indicó que “aquí no se trata simplemente de que se habla de Venezuela en Estados Unidos, se trata de que Venezuela es una amenaza regional”. “Es una amenaza regional para Colombia, es una amenaza regional que tiene que ver con la incursión de otros países en la zona del Caribe”, expresó.