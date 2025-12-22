NTN24
Lunes, 22 de diciembre de 2025
Nicolás Maduro

"Maduro se tiene que ir por las buenas o por las malas, es una vergüenza que aún esté en el poder": Daniel Zovatto, integrante del Consejo Asesor del Programa para América Latina del Wilson Center

diciembre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Nicolás Maduro y Vladimir Padrino López, jefes del régimen venezolano - Foto: EFE
Además, Zovatto habló en el programa La Tarde de NTN24 sobre el giro que hizo el péndulo político en Sudamérica.

En 2025, el mapa político de América Latina registró algunos cambios relevantes. El péndulo ideológico pasó de izquierda a derecha.

En Chile, el candidato de derecha, José Antonio Kast (Partido Republicano), ganó la presidencia en segunda vuelta con aproximadamente el 58% de los votos, derrotando a la candidata de izquierda Jeannette Jara.

En Ecuador, el presidente Daniel Noboa (Acción Democrática Nacional, centroderecha) fue reelegido tras vencer en el balotaje a Luisa González con el 55.9% de los sufragios.

En Bolivia, la elección de Rodrigo Paz puso fin a casi dos décadas de gobiernos socialistas en el país.

Sobre este tema, Daniel Zovatto, integrante del Consejo Asesor del Programa para América Latina del Wilson Center, dio su punto de vista en La Tarde de NTN24.

“Si hubiese alternancia en Colombia y Brasil, esperando lo que pueda pasar en Venezuela, dejaría solo a Uruguay como único país de izquierda”, manifestó Zovatto.

En cuanto a la crisis política y humanitaria en Venezuela, el entrevistado sostuvo: “Maduro se tiene que ir por las buenas o por las malas, es una vergüenza que aún esté en el poder”.

El bajo crecimiento y la alta inflación han desgastado a los oficialismos de izquierda, llevando a los electores a buscar alternativas representadas por figuras de derecha.

En el caso de Venezuela, millones de personas todavía esperan una transición política. Recordemos que actualmente existe un despliegue militar encabezado por Estados Unidos en el Caribe para contrarrestar a carteles de la droga, según la Casa Blanca, dirigidos por Nicolás Maduro y otros integrantes de la dictadura venezolana.

