Lunes, 13 de octubre de 2025
Régimen de Maduro

Venezolanos vinculan a la "brujería" las nuevas estatuas inauguradas por Maduro

octubre 13, 2025
Por: Maryorin Méndez
Estatuas inauguradas por Maduro - AFP
El cacique Guaicaipuro fue un líder indígena venezolano del siglo XVI, conocido por ser el principal caudillo de la resistencia de varios pueblos nativos del centro-norte de Venezuela contra la conquista española.

Este domingo 12 de octubre, cuando históricamente se celebra el "Día de la Raza", y rebautizado por Chávez como "Día de la Resistencia Indígena, Nicolás Maduro ordenó cerrar todo el paso vehicular en la principal autopista de Caracas, la Gran Cacique Guaicaipuro (antes Francisco Fajardo), para inaugurar dos estatuas que los venezolanos vinculan con la "brujería".

El tráfico vehicular que suele ser ligero sólo los domingos, se volvió caótico. La lluvia además se sumó a la cantidad de dificultades que tuvieron que sortear los capitalinos para transitar por Caracas.

Casa Militar tomó desde primeras horas de la madrugada la importante vía para cuidar a Maduro, que se dice amenazado por "el imperio", luego de la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de declarar la guerra al "Cartel de los Soles" y desplegara sus tropas en el Caribe, muy cerca de Venezuela.

Maduro se aferra a todo tipo de creencia para mantenerse en el poder y aunque invoca de vez en cuando a "Cristo", el gobernante sigue las práticas de Hugo Chávez de invocar la santería y el espiritismo.

Los monumentos instalados corresponden a los indios Gran Cacique Guaicaipuro y la Cacica Urquía, que están desde ahora en el borde norte de la autopista, en el monumento llamado Caracas Bella, a la altura de Parque Los Caobos.

La obra pertenece al escultor venezolano Manuel Peñón.

"Antes, esta autopista llevaba el nombre de Francisco Fajardo, un genocida. Hoy, con orgullo, lleva el nombre de nuestro gran cacique Guaicaipuro y su amada Urquía. Es un acto de justicia.

Guaicaipuro sostiene "un mazo de combate con el que le reventó la cabeza y los dientes al imperio español", mientras que la Cacica Urquía "levanta el penacho rojo, símbolo de su liderazgo y del amor por su pueblo".

"Guaicaipuro y Urquía representan el espíritu de la resistencia, la unión de nuestros pueblos y la victoria sobre el colonialismo (...) Si en el norte supremacista se rescata el legado genocida y colonialista de Cristóbal Colón y lo que significó la conquista europea; nosotros, en justicia, rescatamos el legado independentista (...) Ellos tan supremacistas y nosotros tan chavistas", afirmó el mandatario.

Allí, sin llamarla directamente por su nombre, mencionó a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz por su lucha contra el régimen a través de los votos.

"Un 90% de la población repudia a la bruja demoníaca de la sayona", dijo.

La publicación de las estatuas en redes de esas imágenes despertaron todo tipo de comentarios de venezolanos que lo asocian con "magia negra", y lo contrastan con el llamado de la líder opositora María Corina Machado, quien ha pedido en todo momento rezar a los nuevos santos venezolanos: José Gregorio Herández de la madre Rendiles.

"Por el poder De Dios todo poderoso declaro a VENEZUELA LIBRE DE TODA BRUJERÍA", escribían.

Parte de la creencia popular venezolana radica también en celebrar este 12 de octubre a sus héroes patrios en la montaña de Sorte en Yaracuy, e imploran por el país.

 

