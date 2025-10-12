Maduro califica de "bruja demoníaca" a María Corina Machado días después de ser galardonada con el Nobel de Paz

Nicolás Maduro calificó este domingo de "bruja demoníaca" a la dirigente María Corina Machado, dos días después de haber sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su incansable lucha en busca de la democracia de Venezuela.

"Un 90% de la población repudia a la bruja demoníaca de la sayona", dijo Maduro sin mencionarla directamente y sin pronunciarse sobre el premio.

La dictadura de Maduro suele referirse a Machado como "la sayona", en referencia a un anime venezolano que, como la dirigente, es de tez blanca y cabello negro y liso.

"Nosotros queremos paz y paz vamos a tener, pero paz con libertad, con soberanía", añadió en un acto por el descubrimiento de América, celebrado en Venezuela como "Día de la Resistencia Indígena" este 12 de octubre.

El régimen ha evitado hablar del galardón otorgado a María Corina Machado, ya que significa un duro golpe en su intención de seguir en el poder y ante el despliegue militar estadounidense que se lleva a cabo en el Mar Caribe, en aguas cercanas a Venezuela.

La líder política dedicó el Nobel "al pueblo sufriente de Venezuela" y al presidente estadounidense Donald Trump, que aspiraba también al galardón.

Según dijo a Fox News el sábado, Trump se "merece" el premio "porque no solo se ha involucrado en unos meses en resolver ocho guerras, sino que sus acciones han sido decisivas para tener a Venezuela ahora en el umbral de la libertad".

Cabe recordar que Machado se encuentra escondida en Venezuela dada la represión del régimen sobre la oposición que se proclamó ganadora de las elecciones del 28 de julio de 2024 con Edmundo González a la cabeza.

Es por ello que hay expectativa respecto a si Machado podrá asistir a la entrega del Premio Nobel de Paz en Oslo, Noruega, el próximo 10 de diciembre.