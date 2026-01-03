NTN24
Cierre de fronteras

Venezuela cierra la frontera con Colombia por Paraguachón y vuelos comerciales quedan suspendidos

enero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Hasta ahora no hay novedad en el paso entre Venezuela y Colombia por el estado Táchira, pero sí por el Zulia.

Desde horas de la madrugada de este 3 de enero se mantiene cerrado el paso fronterizo entre Venezuela y Colombia por Paraguachón, La Guajira, debido a la incursión militar y la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Además, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) prohibió a las aeronaves comerciales estadounidenses volar en el espacio aéreo de Venezuela.

Según informa AZERTAC, la Administración emitió esta advertencia alegando riesgos para la seguridad aérea.

El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, dijo que "no se reportan movimientos extraños del otro lado de la frontera y estamos a la espera de reunión convocada por el Presidente de la República, en la que participaremos gobernadores de frontera, el Procurador General de la Nación y autoridades militares y policiales".

Mientras tanto, las autoridades en Maicao se mantienen en alerta máxima ante lo que podría suceder en la zona de frontera.

"Están abiertos los canales de comunicación con los actores en conflicto a la salvaguarda de la población civil", dijo Aguilar.

Las principales aerolíneas estadounidenses cancelaron decenas de vuelos al Caribe, incluido Puerto Rico, después de que la administración Trump lanzara un ataque.

La FAA emitió durante la noche cuatro avisos que abarcan Venezuela y las zonas circundantes de San Juan, Piarco, Maiquetía y Curazao.

