Venezuela debuta en la Olimpiada Mundial de Astronomía con seis jóvenes prodigios: ¿de qué se trata?

La Olimpiada Mundial de Astronomía (OWAO) es una de las competencias juveniles más importantes del planeta para estudiantes de secundaria interesados en la astronomía y las ciencias STEM.

Su edición IV se celebrará este año en la ciudad de Sochi, Rusia, del 20 al 27 de septiembre, en el prestigioso Centro Científico y Educativo Sirius.

En esta ocasión, Venezuela debutará con seis jóvenes que ganaron su lugar tras obtener las más altas calificaciones en la Primera Olimpiada Venezolana de Astronomía, organizada como parte del Programa Nacional Semilleros Científicos.

Su participación marca un hito para el país, que se suma por segunda vez a esta cita académica internacional.

La competencia pondrá a prueba el conocimiento y las habilidades de los participantes a través de cuatro exigentes rondas: observación, práctica, teoría y evaluación, donde se medirán con estudiantes de todo el mundo en un nivel de alto rigor científico.

Por su parte, durante la ceremonia de inauguración, el ministro de Educación de Rusia, Serguéi Kravtsov, destacó la relevancia de este encuentro global:

“La astronomía nos enseña a mirar más allá del horizonte. Estas olimpiadas inspirarán a todos los jóvenes a hacer descubrimientos audaces y a demostrar que la ciencia es un camino hacia el futuro”, afirmó.

Además de la competencia, los estudiantes tendrán la oportunidad de asistir a conferencias, clases magistrales de expertos internacionales y visitas a reconocidos centros astronómicos, enriqueciendo su experiencia académica y cultural.

Finalmente, los premios se otorgarán en tres categorías principales oro, plata y bronce a los mejores desempeños individuales, consolidando a los ganadores como promesas de la ciencia mundial.