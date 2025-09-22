NTN24
Lunes, 22 de septiembre de 2025
Lunes, 22 de septiembre de 2025
Venezuela en la Olimpiada Mundial de Astronomía | Foto Canva
Venezuela en la Olimpiada Mundial de Astronomía | Foto Canva
Venezuela

Venezuela debuta en la Olimpiada Mundial de Astronomía con seis jóvenes prodigios: ¿de qué se trata?

septiembre 22, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Los estudiantes de secundaria viajaron a Sochi, Rusia, para enfrentarse a los mejores jóvenes astrónomos del mundo.

La Olimpiada Mundial de Astronomía (OWAO) es una de las competencias juveniles más importantes del planeta para estudiantes de secundaria interesados en la astronomía y las ciencias STEM.

o

Su edición IV se celebrará este año en la ciudad de Sochi, Rusia, del 20 al 27 de septiembre, en el prestigioso Centro Científico y Educativo Sirius.

En esta ocasión, Venezuela debutará con seis jóvenes que ganaron su lugar tras obtener las más altas calificaciones en la Primera Olimpiada Venezolana de Astronomía, organizada como parte del Programa Nacional Semilleros Científicos.

Su participación marca un hito para el país, que se suma por segunda vez a esta cita académica internacional.

La competencia pondrá a prueba el conocimiento y las habilidades de los participantes a través de cuatro exigentes rondas: observación, práctica, teoría y evaluación, donde se medirán con estudiantes de todo el mundo en un nivel de alto rigor científico.

Por su parte, durante la ceremonia de inauguración, el ministro de Educación de Rusia, Serguéi Kravtsov, destacó la relevancia de este encuentro global:

“La astronomía nos enseña a mirar más allá del horizonte. Estas olimpiadas inspirarán a todos los jóvenes a hacer descubrimientos audaces y a demostrar que la ciencia es un camino hacia el futuro”, afirmó.

Además de la competencia, los estudiantes tendrán la oportunidad de asistir a conferencias, clases magistrales de expertos internacionales y visitas a reconocidos centros astronómicos, enriqueciendo su experiencia académica y cultural.

o

Finalmente, los premios se otorgarán en tres categorías principales oro, plata y bronce a los mejores desempeños individuales, consolidando a los ganadores como promesas de la ciencia mundial.

Temas relacionados:

Venezuela

Astronomía

Rusia

Espacio

Educación

Ciencia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Vemos que esas sanciones no van encaminadas a que tengan un contenido reparador”: Carolina Charry, hija de diputado asesinado por las FARC, sobre sentencia de la JEP contra excabecillas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Abogado analiza la ley que busca juzgar como adultos a menores de 14 años en Washington D.C.: "Ha fallado la tesis de la rehabilitación"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Trump evade pregunta sobre carta enviada por Nicolás Maduro: "Veremos qué sucede con Venezuela"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cómo va el liderazgo del papa León XIV cuando se cumplen 4 meses de su pontificado?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump justifica ataques en el Caribe y despliega aviones F-35B en Puerto Rico para combatir narcotráfico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué el presidente Gustavo Petro no reconoce al Cartel de los Soles como grupo criminal y terrorista?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump | Foto: AFP
Charlie Kirk

“Es impensable decirle adiós a un compatriota que aún tenía mucho que dar”: Donald Trump dio emotivas palabras en el funeral de Charlie Kirk en Estados Unidos

Gustavo Petro - EFE
Colombia

Autoridades de México responden la solicitud del presidente Petro por artistas colombianos que habrían desaparecido después de un concierto en Sonora

Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

Esta es la carta que Nicolás Maduro le envió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump: "En ella queda plasmada la verdad irrefutable de Venezuela"

Daniel Noboa, presidente de Ecuador - AFP
Ecuador

Corte Constitucional de Ecuador suspendió temporalmente el referendo del presidente Noboa para instalar una Asamblea Constituyente

Diosdado Cabello - EFE
Amenaza

Diosdado Cabello amenaza con un "contraataque devastador" en alusión al despliegue de EE. UU. en el Caribe

Más de Actualidad

Ver más
Redada migratoria / FOTO: Captura de pantalla
Migración

Más de 300 surcoreanos fueron arrestados en una redada migratoria hecha en Estados Unidos

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Fuentes dicen a la cadena CNN que el presidente Donald Trump estaría considerando atacar objetivos narcoterroristas dentro de Venezuela

Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Maduro asegura que ocho buques estadounidenses apuntan hacia Venezuela y teme que el país está enfrentando "la más grande amenaza" del continente en los últimos 100 años

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Redada migratoria / FOTO: Captura de pantalla
Migración

Más de 300 surcoreanos fueron arrestados en una redada migratoria hecha en Estados Unidos

Debate de OVNIS en el Congreso de EE. UU.
Ovnis

Congreso de Estados Unidos acogió discusión sin precedentes: legisladores de la Cámara Baja debatieron sobre la existencia de los OVNIS

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Fuentes dicen a la cadena CNN que el presidente Donald Trump estaría considerando atacar objetivos narcoterroristas dentro de Venezuela

Cristiano Ronaldo - AFP
Deportes

Cristiano Ronaldo, con la mirada puesta a su sexto Mundial: anotó doblete en el partido de Portugal frente a Armenia

Regresaría un viejo conocido al arco de Millonarios - Foto referencia: Canva
Liga BetPlay Dimayor

Competencia para Guillermo de Amores: regresaría un viejo conocido al arco de Millonarios

Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Maduro asegura que ocho buques estadounidenses apuntan hacia Venezuela y teme que el país está enfrentando "la más grande amenaza" del continente en los últimos 100 años

Pilotos venezolanos - Foto de referencia EFE
Cartel de Los Soles

Dos generales del régimen venezolano estarían colaborando con Estados Unidos proporcionando información clave sobre operaciones del Cartel de los Soles

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda