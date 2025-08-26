NTN24
Martes, 26 de agosto de 2025
Venezuela no levantará el alerta de viaje a EE.UU. "hasta que cesen las condiciones de represión"

agosto 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Aeropuerto Internacional de Maiquetía
A principios de junio la Casa Blanca restringió parcial de entrada de venezolanos a territorio estadounidense.

El segundo al frente del chavismo y ministro de Interior, Diosdado Cabello, decidió mantener la alerta de viaje para todos los venezolanos que tengan previsto viajar a Estados Unidos, al considerar que ese territorio supone peligro para los connacionales.

"Nosotros también tenemos una alerta que ningún venezolano puede ir a Estados Unidos, eso sí es peligroso, no hay país más peligroso que Estados Unidos", expresó este lunes.

A juicio de Cabello, el gobierno del presidente Donald Trump arremete contra los venezolanos e ironizó que quien "vaya a Estados Unidos en este momento, lo primero que hay que hacerle es una prueba psiquiátrica".

Los residentes permanentes y titulares de tarjetas de residencia, la famosa tarjeta verde, están exentos de las restricciones, al igual que las personas con doble nacionalidad que viajen con pasaportes de países sin restricciones.

El decreto también permite la entrada a quienes tengan visas de inmigrante para familiares directos y presenten pruebas claras y convincentes de identidad y parentesco (por ejemplo, ADN). También a los diplomáticos.

Se autorizará asimismo la entrada de los atletas de grandes actos deportivos como el Mundial de 2026.

En las últimas semanas Estados Unidos activó un despliegue militar en aguas del Mar Caribe para luchar contra el narcotráfico, días después de aumentar la recompensa por información o captura de Nicolás Maduro, situación que ha sido tomado por parte del régimen como una amenaza.

