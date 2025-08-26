"Usted ha dicho que el Cartel de los Soles no existe, me parece que está fumando demasiado": congresista republicano enciende 'rifirrafe' con Petro

El congresista republicano estadounidense Carlos A. Giménez criticó las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre el Cartel de los Soles.

“Gustavo Petro acaba de firmar su propia sentencia. En el Congreso de Estados Unidos, no tomaremos esto de chiste. Al contrario, es gravísimo”, afirmó el legislador.

VEA TAMBIÉN "Gustavo Petro acaba de firmar su sentencia": congresista estadounidense critica declaraciones del presidente colombiano sobre el Cartel de los Soles o

El presidente Petro, cabe recordar, aseguró que "no existe" el Cartel de los Soles, designado por Estados Unidos como "organización terrorista" y con Nicolás Maduro como su presunto líder.

"El cartel de los soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen", escribió el mandatario en su cuenta oficial de la red social X.

En el mismo post, Petro señaló que el paso de cocaína colombiana por Venezuela "lo controla la Junta del Narcotráfico", cuyos capos viven en Europa y Oriente medio, según dijo.

Tras esto, Petrológico respondió que Gimenez “no tiene derecho” a sentenciarlo.

“Usted no tiene derecho a sentenciar a ningún presidente elegido popularmente en Latinoamérica. Pudieron sentenciar a Pinochet, pero resultó aliado”, dijo.

Y agregó: “yo tengo las evidencias de los compradores de cocaína colombiana que pasa a Venezuela. Y si la verdad cuesta la cárcel, pues preso voy, también, sargento”.

Inmediatamente, Gimenez respondió: “usted ha dicho que el Cartel de los Soles no existe. Es igual que decir que el planeta tierra es plana o que Nicolás Maduro es el Presidente legítimo de Venezuela”.

Y finalizó: “Me parece que está fumando demasiado”.

Este ‘rifirrafe’ entre el legislador por Florida y el presidente Petro ocurre en medio de la presión de Estados Unidos obre el régimen venezolano y el reciente anuncio del Gobierno Trump de desplegar nuevos buques de guerra en el sur del Caribe.

El USS Lake Erie, un crucero con misiles guiados, y el USS Newport News, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, llegarán a la región a principios de la próxima semana, según las fuentes, que pidieron permanecer en el anonimato.