Venezuela prohíbe el transporte de niños menores de 10 años en motocicletas

En medio del incremento de accidentes de tránsito en Venezuela, este miércoles, Willian Blanquis, vicepresidente del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), informó sobre la implementación de nuevas restricciones que buscan reducir los incidentes viales, sobre todo, los que involucran a conductores de motocicletas.

Entre las restricciones destaca la prohibición de traslados de niños menores de 10 años de edad en motocicletas.

A través de una entrevista otorgada a Televen, el funcionario advirtió que quienes incumplan esta medida serán sancionados legalmente. Además recordó que también está prohibida la práctica de las llamadas motopiruetas en todo el país.

El INTT y el Ministerio Público iniciaron una campaña denominada 'Conduce por la Vida', bajo el lema "Si enciendes tu moto, no apagues tu vida", con el que buscan crear conciencia en los conductores y ciudadanos para reducir los accidentes.

Tan solo en julio de 2025 al menos 119 personas fallecieron y otras 393 resultaron heridas en accidentes de tránsito registrados en Venezuela, según cifras reveladas por el Observatorio de Seguridad Vial (OSV).

El OSV además detalló que del total de fallecidos, 64 eran motorizados, lo que representa 54% de las víctimas mortales.

91 hombres y 23 mujeres perdieron la vida en siniestros viales. La organización reportó que la tasa de personas fallecidas fue de 41,8 por cada 100 accidentes de tránsito.