Venezuela vuelve a prohibir las "motopiruetas" tras dejar decenas de víctimas al ser declaradas "deporte nacional"

En medio del incremento de accidentes de tránsito en el país, el Ministerio Público inició una campaña denominada 'Si enciendes tu moto, no apagues tu vida', con la que busca reducir las incidencias viales que involucran a motorizados.

Ante este proyecto, el fiscal general Tarek William Saab anunció la prohibición de motopiruetas en todo el territorio venezolano, al considerar como "suicidas" ese tipo de maniobras.

"Son sujetos que deben tener un trastorno. Incluso hacen maniobras con niños al lado, con dos o tres personas al lado, ¿qué sentido tiene eso? Simplemente es una acción suicida".

"Esas maniobras son suicidas. Yo lo veo así (…) muchas de las personas quedan lisiadas de por vida (…) ¿Qué sentido tiene que tu mismo atentes contra tu vida?", declaró Saab, un año después de que Nicolás Maduro declarara las motopiruetas como deporte nacional.

Tan solo en julio de 2025 al menos 119 personas fallecieron y otras 393 resultaron heridas en accidentes de tránsito registrados en Venezuela, según cifras reveladas por el Observatorio de Seguridad Vial (OSV).

El OSV además detalló que del total de fallecidos, 64 eran motorizados, lo que representa 54% de las víctimas mortales.

91 hombres y 23 mujeres perdieron la vida en siniestros viales. La organización reportó que la tasa de personas fallecidas fue de 41,8 por cada 100 accidentes de tránsito.

En junio de 2024, en medio de la campaña presidencial, Maduro solicitó la creación de una ley que permita regular la actividad que consideró deportiva, y además ordenó habilitar espacios para ese fin.

"Firmo el punto de cuenta para reconocer a las motopiruetas como deporte nacional en Venezuela", dijo frente a decenas de motociclistas en Caracas.

En el momento se desató una ola de críticas, se incrementó la presencia de motorizados haciendo maniobras en autopistas y avenidas principales del país.