NTN24
Viernes, 03 de octubre de 2025
Gustavo Petro

Vicky Dávila le respondió a Petro luego que este ordenara denunciar a candidatos que llamen a los militares a desobedecer

octubre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro y Viclky Dávila / FOTO: EFE
La precandidata presidencial le pidió a los militares desobedecer la orden del mandatario colombiano de articularse con las fuerzas armadas del régimen de Maduro.

Un rifirrafe comenzó en Colombia entre el presidente Gustavo Petro y una de las precandidatas para las elecciones del 2026 Vicky Dávila, luego de que ella pidiera a los militares desobedecer la orden del mandatario colombiano de articularse con las fuerzas armadas del régimen de Maduro.

“Petro ha dado la orden a nuestras fuerzas armadas de hacer trabajo conjunto con el cartel de los soles, la narcodictadura de Nicolás Maduro y por eso, les digo: no obedezcan a Petro, obedezcan a la Constitución”, dijo la periodista con megáfono en mano.

Frente a estas palabras, Petro pidió en un evento público iniciar denuncias por sedición contra candidatos que están diciendo que no obedezca ningún soldado o policía al presidente.

“Si hay candidatos que están insinuando que hay que desobedecer esa orden y hay que matar la juventud, pido que empiecen a poner las denuncias porque van contra la constitución”, aseguró Petro.

Además, explicó lo que quiso decir en su discurso en Nueva York: “Ningún soldado de ningún Ejército del mundo puede obedecer la orden de nadie que consiste en cometer un crimen contra la humanidad. Eso fue lo que dije, aquí (Colombia) están diciendo que no obedezca ningún soldado o policía al presidente. Miren ese desliz ignorante, entonces es que no obedezcan a la constitución”.

Pues Vicky Dávila le contesto a través de su cuenta de X que no le tiene miedo y estará esperando su denuncia: “Aquí espero su denuncia ante su Fiscal de bolsillo. No le tengo miedo Petro, hágame lo que quiera, pero usted, que sí ha sido un sedicioso que Colombia perdonó, sabe que nuestros militares y policías no tienen por qué servirle al narcodictador Nicolás Maduro, su amigo”.

“Ellos no lo van a obedecer en eso, ellos van a obedecer la Constitución. Sus amenazas no me harán retroceder jamás”, concluyó la periodista y precandidata presidencial.

Gustavo Petro

Vicky Dávila

Colombia

Discusión

Presidencia

