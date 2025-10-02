NTN24
Jueves, 02 de octubre de 2025
Gobierno Petro

"Lo que está haciendo el presidente Petro es realmente una barbaridad": experto en economía sobre terminación del TLC de Colombia con Israel

octubre 2, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
Antonio Saravia, profesor de economía y director de un centro de estudios para la Economía y la Libertad, explicó en NTN24 que el presidente Petro no puede finalizar el tratado de manera unilateral.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro escaló en las últimas horas la crisis con Israel tras expulsar a toda la delegación diplomática israelí en Bogotá y anunciar la terminación inmediata de Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambas naciones.

La decisión de Petro se dio luego de la detención de dos colombianas a bordo de la flotilla Global Sumud, que intentaba llegar a la Franja de Gaza. Acto seguido, la cancillería de Colombia compartió un comunicado en el que calificó de "secuestro" el traslado de las ciudadanas a un puerto israelí por parte del ejército de ese país.

o

EL Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en nombre del Gobierno y del Pueblo de Colombia rechazó, en los más drásticos términos, el secuestro en aguas internacionales, por parte de la Fuerza Armada Israelí y en plena violación del derecho internacional y de los Acuerdos de Ginebra, de las ciudadanas colombianas Luna Barreto y Manuela Bedoya a bordo de la embarcación HIO.

El acuerdo de libre comercio entre Colombia e Israel, cabe resaltar, entró en vigor en agosto de 2020 tras ser aprobado por el congreso colombiano. En 2024, Colombia exportó a Israel bienes por 273 millones de dólares.

En ese mismo año las importaciones de Colombia desde Israel fueron de alrededor de 102 millones de dólares, entre ellas maquinaria y equipos de abono y productos químicos.

o

En 2023 las exportaciones colombianas hacia Israel fueron de cerca de 499,2 millones de dólares, principalmente por el carbón. Esa cifra, sin embargo, disminuyó drásticamente después de que el gobierno Petro prohibiera las exportaciones de ese mineral.

Antonio Saravia, profesor de economía y director del centro de estudios para la economía y la libertad en Mercer University, analizó este tema en El Informativo de NTN24.

Saravia explicó que Petro no puede finalizar de manera unilateral el TLC de Colombia con Israel sin autorización del Congreso de la República, pero precisó que "lo que él puede hacer es denunciar el tratado, lo cual implicaría su suspensión", aunque de acuerdo con la ley el tratado se mantiene por seis meses, algo que suele hacerse para "para dar un colchón", indicó

El experto considera que "lo que está haciendo el presidente Petro es realmente una barbaridad, porque lo que está haciendo es ahuyentar los incentivos económicos en Colombia", teniendo en cuenta que el país sudamericano exporta más a Israel de lo que importa de ese territorio.

"Cuando terminas un TLC, cuando cierras tus fronteras, es que haces más caros esos productos para los colombianos y además haces que las empresas colombianas que exportaban, pues no tengan esos mercados", contó Saravia.

o

En el corto plazo, de acuerdo con el analista, "la gente probablemente se reubique y busque alternativas", pero en el mediano plazo, se va a tratar de una "disminución en varios puntos del crecimiento económico para Colombia".

