Reviven video en el que Yeison Jiménez cuenta que soñó tres veces que se accidentaba en un avión

El mundo de la música colombiana está de luto este sábado tras conocerse la triste noticia del fallecimiento del cantante Yeison Jiménez, quien murió en un accidente aéreo luego de que la avioneta en la que estaba a bordo no logró tomar altura y terminó incinerándose en un potrero, según medios locales.

Luego de conocerse la muerte del intérprete de 'Ni tengo ni necesito', en redes algunos usuarios han revivido un video en el que el artista contaba que soñó tres veces que sufría un accidente aéreo.

El relató se dio durante su participación en el podcast 'Los hombres si lloran' del actor colombiano Juan Pablo Raba y allí reveló los impactantes sueños que tuvo, los cuales varios usuarios han considerado "premonitorios".

Jiménez inició diciendo: "yo me empiezo a soñar un tema muy delicado y es que íbamos a tener un accidente. Lo veo tres veces, el accidente. Dos veces en España, el señor me dice que hacer, todo lo que tenía que hacer".

"Yo he soñado dos veces en España, en gira en España, que llegó al Olaya en Medellín y el capitán me dice: 'estamos listos' y le digo: 'vaya y dele una vueltica al avión y vuelve', el man prende el avión, despega y dice: 'se me soltó un tubo; pero como iba liviano no pasa nada, ya lo corregimos, vámonos'", agregó.

VEA TAMBIÉN Luto en la música colombiana: murió el cantante Yeison Jiménez en un accidente aéreo o

Yeison comentó que después de ese sueño, ocho días más tarde: "vuelvo y sueño lo mismo, pero ya yo me subí al avión, el avión se estrella y faltaban 15 días para que nazca mi hijo y yo empiezo a ver todo Medellín como yo me estoy yendo".

El cantante señaló que en el sueño volvió a suceder que el piloto le dice que están listos para despegar y que, nuevamente, él lo manda a que le dé una vuelta a la aeronave; pero que esa vez le dice que casi se matan.

Jiménez aseveró que una vez llegó a su casa en Medellín vuelve a tener el mismo sueño sobre el accidente aéreo. Sin embargo, al día siguiente tras atender una entrevista se sube a su avión e ignoró todas las señales: "tres minutos despega el avión y se nos va un motor".

"Duramos tres minutos treinta segundos en el aire, gracias a Dios logramos regresar; pero fue un tema muy crítico", agregó.

En redes los internautas han afirmado que el video confirma que la vida le dio muchas señales sobre la manera en la que se iba a morir.

"Mi Dios le dio señales, él no hizo caso", "Siempre supo que iba a ser la forma en la que se iba a ir", "Premonitorio de lo que hoy sucedió", "Siempre el universo envía las señales antes de que ocurran las situaciones", "Cosas que a veces no dimensionamos", son algunos de los comentarios.

El viaje en el que ocurrió el accidente en el que falleció el artista colombiano tenía como destino Medellín y partía desde la vereda Romita en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, Boyacá. Un video en redes sociales muestra como la avioneta superó la pista para despegar y no logró tomar vuelo, posteriormente se prendió fuego.