Sábado, 10 de enero de 2026
Cantante

Reviven video en el que Yeison Jiménez cuenta que soñó tres veces que se accidentaba en un avión

enero 10, 2026
Por: Diana Pérez
Yeison Jiménez | Foto: AFP
Yeison Jiménez | Foto: AFP
El viaje en el que ocurrió el accidente en el que falleció el artista colombiano tenía como destino Medellín y partía desde la vereda Romita en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, Boyacá.

El mundo de la música colombiana está de luto este sábado tras conocerse la triste noticia del fallecimiento del cantante Yeison Jiménez, quien murió en un accidente aéreo luego de que la avioneta en la que estaba a bordo no logró tomar altura y terminó incinerándose en un potrero, según medios locales.

Luego de conocerse la muerte del intérprete de 'Ni tengo ni necesito', en redes algunos usuarios han revivido un video en el que el artista contaba que soñó tres veces que sufría un accidente aéreo.

El relató se dio durante su participación en el podcast 'Los hombres si lloran' del actor colombiano Juan Pablo Raba y allí reveló los impactantes sueños que tuvo, los cuales varios usuarios han considerado "premonitorios".

Jiménez inició diciendo: "yo me empiezo a soñar un tema muy delicado y es que íbamos a tener un accidente. Lo veo tres veces, el accidente. Dos veces en España, el señor me dice que hacer, todo lo que tenía que hacer".

"Yo he soñado dos veces en España, en gira en España, que llegó al Olaya en Medellín y el capitán me dice: 'estamos listos' y le digo: 'vaya y dele una vueltica al avión y vuelve', el man prende el avión, despega y dice: 'se me soltó un tubo; pero como iba liviano no pasa nada, ya lo corregimos, vámonos'", agregó.

o

Yeison comentó que después de ese sueño, ocho días más tarde: "vuelvo y sueño lo mismo, pero ya yo me subí al avión, el avión se estrella y faltaban 15 días para que nazca mi hijo y yo empiezo a ver todo Medellín como yo me estoy yendo".

El cantante señaló que en el sueño volvió a suceder que el piloto le dice que están listos para despegar y que, nuevamente, él lo manda a que le dé una vuelta a la aeronave; pero que esa vez le dice que casi se matan.

Jiménez aseveró que una vez llegó a su casa en Medellín vuelve a tener el mismo sueño sobre el accidente aéreo. Sin embargo, al día siguiente tras atender una entrevista se sube a su avión e ignoró todas las señales: "tres minutos despega el avión y se nos va un motor".

"Duramos tres minutos treinta segundos en el aire, gracias a Dios logramos regresar; pero fue un tema muy crítico", agregó.

En redes los internautas han afirmado que el video confirma que la vida le dio muchas señales sobre la manera en la que se iba a morir.

"Mi Dios le dio señales, él no hizo caso", "Siempre supo que iba a ser la forma en la que se iba a ir", "Premonitorio de lo que hoy sucedió", "Siempre el universo envía las señales antes de que ocurran las situaciones", "Cosas que a veces no dimensionamos", son algunos de los comentarios.

El viaje en el que ocurrió el accidente en el que falleció el artista colombiano tenía como destino Medellín y partía desde la vereda Romita en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, Boyacá. Un video en redes sociales muestra como la avioneta superó la pista para despegar y no logró tomar vuelo, posteriormente se prendió fuego.

El Helicoide | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Audiencia Nacional de España confirmó a NTN24 que inició diligencias por una querella contra el expresidente Zapatero por delitos relacionados con el régimen venezolano

José Luis Rodríguez Zapatero (EFE)
Excarcelaciones en Venezuela

Rocío San Miguel ya está en Madrid junto con los otros cuatro presos políticos españoles excarcelados por el régimen venezolano

Manifestación en Caracas en 2024 para pedir liberación de Rocío San Miguel - Foto EFE
Excarcelaciones en Venezuela

"Físicamente se veía bastante descompensada": familiar de Rocío San Miguel tras ser excarcelada en Venezuela

La activista venezolana Rocío San Miguel Sosa (EFE)
Excarcelaciones en Venezuela

Hablan familiares de rehenes del régimen venezolano que esperan la liberación de sus seres queridos: "Todos tienen que ser libres"

Santiago Rocha, hijo de Perkins Rocha, asesor jurídico de María Corina Machado, y Johany Méndez, tía de Gabriel Rodríguez Méndez, menor de edad condenado por el régimen madurista – Fotos: NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

Hablan familiares de rehenes del régimen venezolano que esperan la liberación de sus seres queridos: "Todos tienen que ser libres"

Barack Obama | Foto EFE
Barack Obama

Estos son los colombianos que Barack Obama incluyó entre sus favoritos de 2025

Blessd - Foto AFP
Blessd

Blessd, el cantante más escuchado en Colombia, lidera importante iniciativa en ciudad colombiana a propósito de la Navidad

Tráfico - Foto de referencia Canva Foto captura video de X
Influencer

Reconocido influencer salió a una calle cualquiera a repartir miles de dólares a personas atrapadas en el tráfico: algunos prefirieron no recibirlo

Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Rick Scott, senador republicano - Foto: EFE
Rick Scott

El senador republicano Rick Scott propone crear el Día de la Liberación de Venezuela para recordar la captura de Nicolás Maduro

Barack Obama | Foto EFE
Barack Obama

Estos son los colombianos que Barack Obama incluyó entre sus favoritos de 2025

Blessd - Foto AFP
Blessd

Blessd, el cantante más escuchado en Colombia, lidera importante iniciativa en ciudad colombiana a propósito de la Navidad

Nicolás Maduro

"Nicolás Maduro es bienvenido": presidente de Bielorrusia en reciente entrevista sobre Venezuela
Nicolás Maduro

"Nicolás Maduro es bienvenido": presidente de Bielorrusia en reciente entrevista sobre Venezuela

Foto: EFE
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. confirmó a NTN24 que un equipo diplomático está en Caracas para "una evaluación inicial con vistas a una posible reanudación gradual de las operaciones"

Papa León XIV - Foto: AFP
Papa León XIV

El papa León XIV llamó a una tregua global de un día con motivo de la Navidad

Tráfico - Foto de referencia Canva Foto captura video de X
Influencer

Reconocido influencer salió a una calle cualquiera a repartir miles de dólares a personas atrapadas en el tráfico: algunos prefirieron no recibirlo

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre