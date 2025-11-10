Visitó a su padre en una casa de campo propiedad de los Parisca Machado y ahora ambos están desaparecidos

Un trabajador de una casa de campo de la familia Machado Parísca, y su hijo, ambos ciudadanos colombianos, permanecen en estado de desaparición forzada desde el pasado 26 de octubre, según denunció la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (CLIPPVE).

Emilio Gutiérrez Martínez (58) y su hijo Reinaldo Andrés Gutiérrez Santander (28), se trasladaban hacia la parroquia El Junquito de Caracas, y hasta la fecha se desconoce sus paraderos, además no hay rastros del vehículo que utilizaban.

"Padre e hijo salieron ese día hacia una gallera en El Junquito a bordo de un Jeep amarillo placas DBI-69P, del cual tampoco se tiene rastro. Desde entonces, sus teléfonos están apagados y no se conoce su paradero", dijo.

Gutiérrez Martínez trabaja para los Machado desde hace 20 años y su hijo viajó desde Colombia para visitarlo, sus familiares aclaran que ninguno de los dos se dedica a la política, sin embargo, alertan que no es la primera vez que trabajadores cercanos a la nobel de Paz, son encarcelados por el régimen de Nicolás Maduro.

"Han pasado más de 15 días sin respuesta de las autoridades venezolanas ni colombianas, pese a denuncias ante el CICPC, Cancillería y Defensoría del Pueblo de Colombia".

JEP exige a las autoridades informar sobre su paradero, al tiempo que insta al gobierno colombiano a realizar las gestiones necesarias para garantizar su protección y libertad.