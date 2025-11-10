NTN24
Lunes, 10 de noviembre de 2025
Lunes, 10 de noviembre de 2025
Desapariciones forzadas

Visitó a su padre en una casa de campo propiedad de los Parisca Machado y ahora ambos están desaparecidos

noviembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Colombianos desaparecidos en Venezuela
JEP exige a las autoridades informar sobre su paradero, al tiempo que insta al gobierno colombiano a realizar las gestiones necesarias para garantizar su protección y libertad.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Un trabajador de una casa de campo de la familia Machado Parísca, y su hijo, ambos ciudadanos colombianos, permanecen en estado de desaparición forzada desde el pasado 26 de octubre, según denunció la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (CLIPPVE).

o

Emilio Gutiérrez Martínez (58) y su hijo Reinaldo Andrés Gutiérrez Santander (28), se trasladaban hacia la parroquia El Junquito de Caracas, y hasta la fecha se desconoce sus paraderos, además no hay rastros del vehículo que utilizaban.

"Padre e hijo salieron ese día hacia una gallera en El Junquito a bordo de un Jeep amarillo placas DBI-69P, del cual tampoco se tiene rastro. Desde entonces, sus teléfonos están apagados y no se conoce su paradero", dijo.

Gutiérrez Martínez trabaja para los Machado desde hace 20 años y su hijo viajó desde Colombia para visitarlo, sus familiares aclaran que ninguno de los dos se dedica a la política, sin embargo, alertan que no es la primera vez que trabajadores cercanos a la nobel de Paz, son encarcelados por el régimen de Nicolás Maduro.

"Han pasado más de 15 días sin respuesta de las autoridades venezolanas ni colombianas, pese a denuncias ante el CICPC, Cancillería y Defensoría del Pueblo de Colombia".

o

JEP exige a las autoridades informar sobre su paradero, al tiempo que insta al gobierno colombiano a realizar las gestiones necesarias para garantizar su protección y libertad.

Temas relacionados:

Desapariciones forzadas

Detenciones arbitrarias

Presos políticos en Venezuela

Represión en Venezuela

María Corina Machado

Régimen de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Los magistrados fueron usados como carne de cañón”: los relatos que han salido a la luz tras 40 años de la toma del Palacio de Justicia en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Análisis sobre las elecciones en Chile: ¿Puede la promesa "mano dura" resolver crisis de seguridad?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Petro vuelve a cuestionar ataques en el Caribe y medidas militares de Trump en medio de su pronunciamiento en la cumbre de la CELAC y la UE

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones tiene la instalación de bases militares Homeland Security de Estados Unidos en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Participó la inteligencia de la Policía colombiana": inspector español sobre operativo que desmanteló primera célula del Tren de Aragua en España

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Esto es un patrón": analistas se pronuncian sobre detención de una migrante colombiana en una guardería de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Actualidad

Ver más
La Casa Blanca desde una vista satelital - AFP
Casa Blanca

Imágenes satelitales muestran cómo terminó el ala este de la Casa Blanca tras demolición por nuevo salón de baile de Trump

Las devastadoras imágenes que deja tornado en ciudad de Brasil - Foto AFP
Brasil

Las devastadoras imágenes que deja el paso del tornado en ciudad de Brasil

Huracán Melissa - NOAA
Huracán Melissa

Estas son las características que hacen de Melissa un huracán ampliamente destructivo y extremadamente peligroso

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Diane Keaton - EFE
Hollywood

Se conoce el certificado de defunción de Diane Keaton que revela la verdadera causa de muerte de la actriz

La Casa Blanca desde una vista satelital - AFP
Casa Blanca

Imágenes satelitales muestran cómo terminó el ala este de la Casa Blanca tras demolición por nuevo salón de baile de Trump

Las devastadoras imágenes que deja tornado en ciudad de Brasil - Foto AFP
Brasil

Las devastadoras imágenes que deja el paso del tornado en ciudad de Brasil

Jeff Bezos/ New Glenn/ Marte/ Elon Musk - Fotos EFE
Viaje al espacio

Se cancela el lanzamiento del imponente cohete de Jeff Bezos, fundador de Amazon, que entra a la carrera espacial contra Elon Musk

Yorbin García
Presos políticos en Venezuela

Yorbin García, detenido en actos religiosos de José Gregorio Hernández en Isnotú, es trasladado a la peligrosa cárcel de Yare

El grupo musical RBD (EFE)
RBD

Icónica actriz de la telenovela ‘Rebelde’ confirmó que se encuentra embarazada a sus 39 años

Huracán Melissa - NOAA
Huracán Melissa

Estas son las características que hacen de Melissa un huracán ampliamente destructivo y extremadamente peligroso

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre