Documentan 1.067 presos políticos en Venezuela, pero el número podría ser mayor: 172 están desaparecidos

La ola de represión, persecución y arrestos políticos en Venezuela no se detiene, según el más reciente balance de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) el país nuevamente supera el millar de presos políticos en manos del régimen de Nicolás Maduro.

JEP detalló que actualmente hay 1.067 personas encarceladas por razones políticas, de las cuales se desconoce el lugar de reclusión de 172.

"La falta de información sobre su ubicación, condiciones de detención o estado de salud genera un riesgo extremo sobre su integridad, además de un profundo sufrimiento para sus familiares", indicó la organización.

Del total de detenidos, 904 son hombres y 163 mujeres, mientras que 35 son extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad.

El informe señala que las cifras son abaladas por un proceso de verificación rigurosa e independiente.

"Mantenemos un proceso permanente de documentación, contraste y verificación de nuevos casos bajo estándares internacionales de investigación en materia de derechos humanos".

La JEP además expresó preocupación por la alarmante cifra, al tiempo que denunció el uso del aparato judicial y de seguridad del Estado para criminalizar el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, la participación política, la defensa de los derechos humanos y la actividad sindical.

"Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos de todas las personas injustamente privadas de libertad. Seguiremos documentando, denunciando y acompañando cada caso, en la búsqueda de verdad, justicia y reparación integral".

Justo en el mes en que se inició la campaña por una beatificación sin presos políticos, el régimen de Maduro tuvo como respuesta ejecutar más secuestros.

En promedio se llevaron a un dirigente por día; muchos de ellos junto a familiares que intentaron impedir la arbitrariedad de agentes encapuchados que golpearon y destrozaron hasta conseguir su propósito.