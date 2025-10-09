Washington reúne a líderes y expertos en el foro “Crimen Organizado y Democracia en Latinoamérica”

En el Capitol Visitor Center de Washington D.C. se inauguró el foro “Crimen Organizado y Democracia en Latinoamérica”, un evento que reúne a líderes políticos, académicos y expertos internacionales para examinar cómo las redes criminales transnacionales amenazan la estabilidad democrática y económica de la región.

El encuentro, que se lleva a cabo entre las 10:00 a.m. y la 1:00 p.m., también puede seguirse en vivo con traducción simultánea al español. Más de una docena de especialistas debatirán sobre la expansión del narcotráfico, la corrupción política y la influencia de los regímenes autoritarios en la región.

Uno de los primeros paneles, titulado “Estudios de Casos sobre Crimen Organizado”, estará a cargo de Noberto Spangaro, quien presentará un análisis detallado sobre las dinámicas criminales en distintos países.

La CEO de ProAntioquia expondrá cómo Medellín pasó de ser epicentro del narcotráfico a convertirse en un referente de transformación urbana y desarrollo turístico.

Asimismo, Beatrice Rangel, ex jefa de Gabinete venezolana, analizará el papel del chavismo en la consolidación de redes criminales regionales; mientras que la exembajadora de Ecuador y el excandidato presidencial Ricardo Israel profundizarán en la expansión del crimen transnacional en su país.

El foro también contará con la participación de destacadas figuras como Luis Almagro, ex secretario general de la OEA y actual director del Observatorio para la Democracia CASLA; Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia; y los expresidentes Jamil Mahuad (Ecuador) y Andrés Pastrana (Colombia).

Para cerrar, el profesor Eduardo Gamarra de la Universidad Internacional de Florida (FIU) presentará su investigación “Territorios de Coca y Cocaína: La Economía de las Drogas, los Movimientos Políticos y el Crimen Transnacional en Bolivia”, seguida por un panel sobre “Estadísticas de las Américas”, que busca ofrecer una mirada integral sobre la relación entre criminalidad, política y gobernabilidad en la región.